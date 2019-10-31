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Зеленский назначил новых заместителей начальника УГО

Первым заместителем стал Игорь Пискун.

Зеленский назначил новых заместителей начальника УГО
Фото: www.bezpekavip.com

Президент Владимир Зеленский в четверг назначил новых заместителей начальника Управления государственной охраны. Должность первого замглавы УГО получил Игорь Пискун, а заместителя - Тарас Гребенников.

Об этом говорится в указах №789/2019 и №790/2019.

Еще одним указом №788/2019 уволен Александр Иванчук, который был заместителем начальника Управления госохраны с ноября 2014 года.

Напомним, что 16 октября Зеленский назначил начальником Управления госохраны полковника Сергея Рудя, который раньше работал в Институте УГО.

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