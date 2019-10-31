Рада сняла неприкосновенность с депутата Дубневича

Фото: Макс Требухов

Верховная Рада сняла неприкосновенность с депутата Ярослава Дубневича (депутатская группа "За будущее") и разрешила привлечь его к уголовной ответственности.

За снятие неприкосновенности с Дубневича проголосовало 332 депутата при минимально необходимых 226, за его задержание - 241 депутат, за арест - 229 депутатов. Все три решения поддержали депутаты фракций "Слуги народа" и "Голос". При этом "СН" дали всего 208 голосов. Фракции "ЕС" и "Батькивщина" голосовали только за снятие неприкосновенности.

Отказались снимать неприкосновенность и позволять арест Дубневича депутаты фракций "За будущее" и ОПЗЖ.

Как сообщает корреспондент LB.ua, суд над Дубневичем состоится завтра.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Дубневичу инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

По версии следствия, действия депутата повлекли убытки государства в размере 93,277 млн гривен.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Согласно представлению генерального прокурора Руслана Рябошапки, Дубневич, находясь на должности главы парламентского комитета по вопросам транспорта, был осведомлен о финансовом состоянии ПАО "Укрзализныця" и имел влияние на учредителей и должностных лиц предприятия, которое является единственным производителем стрелочных переводов, рамных рельсов, крестовин и комплектов раздельного скрепления.

Доказательства свидетельствуют о том, что Дубневич с сообщниками изучил и проанализировал спрос и цены на рынке стрелочных переводов и принял решение завладеть средствами филиала "Центр обеспечения производства" "Укрзализныця".

В частности, следствие считает, что средства были получены юридическими лицами, которых контролировал депутат и его сообщники, через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции.