Украине необходимы реформы на пути к членству в НАТО, - Столтенберг

Широкомасштабные реформы необходимы для безопасности и процветания Украины и продвижения к будущему членству в НАТО. Об этом заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг на своем выступлении на заседании Комиссии Украина - НАТО в Киеве, передает "Укринформ".

"Президент Зеленский и правительство Украины имеют мощный народный мандат по внедрению широкомасштабных реформ. Украина сейчас достигает евроатлантических принципов и стандартов для того, чтобы удовлетворить ожидания своего населения. Процесс реформ совершенно необходим для будущего Украины, безопасности и процветания вашей страны и вашего продвижения к будущему членству в НАТО", - сказал Столтенберг.

При этом он добавил, что НАТО поддерживает Украину политически и практически, помогая укрепить оборонные институты и Вооруженные силы нашей страны.

Напомним, открывая заседание комиссии Украина-НАТО, президент Владимир Зеленский предложил рассмотреть возможность присоединения Украины к программе расширенных возможностей НАТО (Enhance Opportunity Program.