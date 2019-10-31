В Раде произошла потасовка из-за отказа создать следственную комиссию по событиям 2 мая в Одессе
В Раде произошла потасовка из-за отказа создать следственную комиссию по событиям 2 мая в Одессе
Директор лесхоза в Харьковской области, которого Зеленский приглашал в ОП, задержан на взятке, - нардеп
Директор лесхоза в Харьковской области, которого Зеленский приглашал в ОП, задержан на взятке, - нардеп
СМИ обнародовали еще одну переписку нардепа Яременко с девушками
СМИ обнародовали еще одну переписку нардепа Яременко с девушками
Сергей Сивохо: «Есть люди, которые находясь там (в ОРДЛО), готовы идти на выборы от «Слуги народа»
Сергей Сивохо: «Есть люди, которые находясь там (в ОРДЛО), готовы идти на выборы от «Слуги народа»
Рада сняла с рассмотрения законопроект Ляшко "Покупай украинское, плати украинцам"
Рада сняла с рассмотрения законопроект Ляшко "Покупай украинское, плати украинцам"
Антикоррупционный суд вынес первый обвинительный приговор
Антикоррупционный суд вынес первый обвинительный приговор
Израиль закрыл посольства по всему миру
Израиль закрыл посольства по всему миру
Зеленский назвал три этапа на пути к возвращению Донбасса
Зеленский назвал три этапа на пути к возвращению Донбасса
Друге задоволення президента: як пройшов інвестиційний форум у Маріуполі
Друге задоволення президента: як пройшов інвестиційний форум у Маріуполі
ГлавнаяПолитика

Украине необходимы реформы на пути к членству в НАТО, - Столтенберг

По его словам, НАТО поддерживает Украину политически и практически.

Украине необходимы реформы на пути к членству в НАТО, - Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Широкомасштабные реформы необходимы для безопасности и процветания Украины и продвижения к будущему членству в НАТО. Об этом заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг на своем выступлении на заседании Комиссии Украина - НАТО в Киеве, передает "Укринформ".

"Президент Зеленский и правительство Украины имеют мощный народный мандат по внедрению широкомасштабных реформ. Украина сейчас достигает евроатлантических принципов и стандартов для того, чтобы удовлетворить ожидания своего населения. Процесс реформ совершенно необходим для будущего Украины, безопасности и процветания вашей страны и вашего продвижения к будущему членству в НАТО", - сказал Столтенберг.

При этом он добавил, что НАТО поддерживает Украину политически и практически, помогая укрепить оборонные институты и Вооруженные силы нашей страны.

Напомним, открывая заседание комиссии Украина-НАТО, президент Владимир Зеленский предложил рассмотреть возможность присоединения Украины к программе расширенных возможностей НАТО (Enhance Opportunity Program. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также