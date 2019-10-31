Путин заявил о готовности снизить цены на газ для Украины

Претензии Киева к "Газпрому" на $7 млрд он назвал "абсурдными".

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам по транзиту газа, а также о поставках в Украину газа по значительно сниженным ценам.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа в Украину. Причем со значительным снижением цены - в отличие от той, по которой потребители российского газа получают в Украине сегодня", - цитирует Путина Интерфакс.

Также Путин призвал к обнулению судебных претензий между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины", связанных с урегулированием проблемы долга и подписанием контрактов на транзит и поставку газа.

Он назвал "абсурдными" претензии Антимонопольного комитета Украины к "Газпрому" на $7 млрд.

Говоря о состоявшемся на днях в Брюсселе очередном раунде консультаций по газу, Путин упомянул об оценке, которую дали некоторые чиновники Еврокомиссии.

"Мы знаем оценки некоторых чиновников Евросоюза, Еврокомиссии по поводу того, как прошли эти переговоры. Наши оценки расходятся. Мы считаем, что они были конструктивными, причем со всех сторон", - сообщил он.

Напомним, с 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом".

В "Нафтогазе" скептически настроены по поводу его подписания, исполнительный директор группы Юрий Витренко заявил, что стоит готовиться к прекращению транзита газа с 2020 года.