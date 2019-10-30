Зеленский назначил Кулебу главой Комиссии по вопросам евроатлантической интеграции

Президент Владимир Зеленский назначил Дмитрия Кулебу главой Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции.

Соответствующий указ №784/2019 30 октября обнародован на сайте главы государства.

"На замену статьи 3 Указа Президента Украины от 8 июля 2016 № 296 «Вопросы координации евроатлантической интеграции Украины» назначить председателем Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины Кулебу Дмитрия Ивановича - Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, освободив от выполнения этих обязанностей И. Климпуш-Цинцадзе", - говорится в документе.

Также президент обязал утвердить положение о Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины, а также состав комиссии.

Как сообщалось, в сентябре вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в ходе визита в Брюссель заверил партнеров в том, что курс Киева на интеграцию остается неизменным.