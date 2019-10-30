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​Украина хотела бы стать членом группы НАТО в Черном море, - министр обороны

Загороднюк провел встречу с генсеком Альянса Столтенбергом.

​Украина хотела бы стать членом группы НАТО в Черном море, - министр обороны
Андрей Загороднюк и Йенс Столтенберг
Фото: Пресс-служба Минобороны

Сегодня, 30 октября, в Одессе, в рамках визита делегации Североатлантического совета в Украину, министр обороны Андрей Загороднюк провел встречу с делегацией во главе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом сообщается на сайте Минобороны.

"Для нас важно поддерживать высокий уровень сотрудничества и обмениваться информацией с НАТО ради безопасности как в нашей стране, так и в целом в регионе", - отметил Загороднюк.

Он проинформировал иностранную делегацию о текущей ситуации на Донбассе, а также обратил внимание на вопрос незаконной оккупации Крыма Россией.

"Мы делаем все возможное, чтобы привлечь внимание к этому вопросу, ведь это первое подобное нарушение безопасности в регионе после Второй мировой войны. До оккупации Крыма Россией Черноморский регион был зоной стабильности. Однако сейчас мы наблюдаем значительное нарушение международного морского права в Черном море и значительную его милитаризации. Все это вызывает ряд проблем коммерческом судоходству и доступа к определенным зонам. Мы будем привлекать внимание международного сообщества к таким случаям, - сказал Загороднюк.

"Прежде всего, мы будем действовать на всех возможных политических уровнях и международных институтах. Мы хотели бы быть неотъемлемым членом группы НАТО в Черном море, что также должно стать шагом к решению этой проблемы, - добавил глава Минобороны.

Он подчеркнул, что что действия России в Черном море является проблемой не только Украины и стран Черноморского региона, но и носят международный характер. Поэтому этот вопрос должен приниматься во внимание и имплементироваться в политику заинтересованных стран.

Напомним, сегодня в Одессу прибыла делегация НАТО во главе со Столтенбергом. 31 октября в Киеве генсек НАТО проведет заседание Комиссии НАТО-Украина с президентом Владимиром Зеленским и выступит с речью в Верховной Раде.

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