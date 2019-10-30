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Аграрный комитет со скандалом оставил в силе рекомендацию принять закон о продаже земли иностранцам с 2024 года

"В рекомендованном законопроекте учтены принципиальные требования аграриев и предлагается компромисс по ключевым вопросам".

Аграрный комитет со скандалом оставил в силе рекомендацию принять закон о продаже земли иностранцам с 2024 года
Николай Сольский
Фото: latifundist.com

Комитет Верховной Рады по аграрной политике со скандалом оставил в силе рекомендацию принять закон о продаже земли иностранцам с 2024 года.

Об этом на заседании Комитета заявил его глава Николай Сольский, передаёт корреспондент LB.ua.

"Отменить решение (от 18 октября о рекомендации Раде принять за основу проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения, поданный народными депутатами Украины Сольским М.Т., Никитиной М.В., Нагаевский А.С., и другими (Реестр. № 2178-10 от 10.10.2019), который разрешает продажу земли, включая иностранцев с 2024 года, - ред.) может только сам комитет. Есть инициатива поставить сегодня на голосование вопрос о переголосовании этого решения комитета", - отметил он.

Позже Сольский поставил на голосование предложение о пересмотре этого решения, за что проголосовали только семеро депутатов от оппозиционных фракций.

Это вызвало возмущение оппозиционных депутатов, представителей аграрных ассоциаций и гостей заседания, которые начали скандировать: "Позор!". Представители партии "Свобода" выкрикивали обвинения в адрес "Слуг народа": "Вы - крысы!", на что Сольский предложил им "посмотреть в зеркало".

В ходе обсуждения вопроса член Комитета по агрополитике и депутат "Батькивщины" Вадим Ивченко напомнил, что в итоге консультаций руководителей фракций ещё 18 октября была достигнута договоренность "о проведении легитимного заседания и рассмотрения заново всех других 10 альтернативных законопроектов по земле".

"Ведь вы  фактически провели заседание комитета без нас и рано утром, где за 20 минут приняли решение о рекомендации принять парламенту законопроект, где предусмотрено право продажи земли иностранцам. Это было тайное заседание комитета, где было принято нелегитимное решение", - подчеркнул Ивченко.

Член Комитета от ОПЗЖ Наталья Королевская заявила, что "Слуга народа" фальсифицировала решение без рассмотрения всех альтернативных законопроектов по земле в нарушение всех норм регламента и теперь потягивает свой закон».

На заседании также присутствовали представители аграрных ассоциаций, которые в течение часа обращались к руководству комитета с просьбой пересмотреть решение о рекомендации принять в первом чтении законопроект без консультаций с ними и без учета их предложений. Однако, это предложение в итоге не было поддержано.

Отметим, ранее Сольский рассказывал LB.ua, что в рекомендованном законопроекте учтены принципиальные требования аграриев и предлагается компромисс по ключевым вопросам.

"В частности, прописана новая формулировка нормы о праве покупки земли юрлицами. А именно, предложено, чтобы рынок земли сельхозназначения для юрлиц, где конечными бенефициарами могут быть иностранные граждане, был открыт только с 2024 года (Прим.: в редакции Кабмина такого ограничения по срокам нет). Сделано только исключение для предприятий, которые не менее трех лет уже работают на территории Украины", - утверждал он.

Напомним, Минэкономики также рассматривает возможность продажи сельхозземель в рассрочку.

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