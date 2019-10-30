С.К.: Вы приехали в Мариуполь в качестве советника секретаря СНБО?
Да.
С.К.: У вас достаточно компетенций для этой должности, как думаете?
Я думаю, да. В нужных вопросах у меня есть возможность привлекать экспертов.
С.К.: Алексей Данилов вас сам пригласил или вы проявили инициативу?
Это коллегиальное решение.
Д.Б.: Вы сами-то хотели? Может быть, говорили в команде, что видите себя на этой должности?
Команда решила, что пока это удачное место (для меня, - ред.).
Д.Б.: То есть они вас пригласили?
Да.
Д.Б.: И президент?
И президент тоже.
С.К.: Собственная команда, чтоб работать, у вас есть?
Наш костяк - 20 человек. Естественно, все специалисты. Практически все родом из Донецкого региона, что важно.
С.К.: То есть люди понимают контекст?
Да, конечно.
Д.Б.: Какие задачи вы перед собой ставите?
Реинтеграция и восстановление Донецкого региона.
С.К.: Очень широкая рамка.
Мы максималисты.
С.К.: В краткосрочной перспективе: первое, второе, третье?
Начинаем с быстрых шагов - непосредственной помощи людям. Восстановление «красной зоны», облагораживание КПВВ, ведь они находятся в ужасном состоянии. Хотя сейчас стало намного лучше, все равно ужасные условия. Самое главное - с той стороны начинают зеркально отвечать на наши действия. Это офигительно!
С.К.: Каким именно образом?
Они тоже начали восстанавливать что-то. Проводят дорогу к КПВВ, пытаясь сделать его человеческим. Хочется написать на этих пунктах: «Граждане Украины, извините за временные неудобства».
С.К.: Даже для тех людей, которые сознательно остались на оккупированных территориях? Такие ведь тоже есть.
Как сказать... Чем в тот период была вызвана такая позиция? Я не знаю, это надо разбираться. Славу Богу, существует международный опыт, и мы имеем возможность его привлекать. У меня в команде есть люди, которые работали в Ираке, Колумбии, в Сирии тоже немножко.
С.К.: И как вам удалось такую команду сформировать, интересно?
Если я скажу, то вы сразу же свою такую сформируете. Пускай это будет моим секретом.
С.К.: Исчерпывающий ответ.
Д.Б.: Как вы коммуницируете с жителями оккупированных территорий? Какой месседж вы для них несете?
Главная коммуникация происходит с людьми, которые постоянно пересекают линию разграничения. То, что они увидят здесь, те эмоции, посылы - отвезут туда. Это - недоучтенный фактор коммуникации.
И, как всегда, традиционные способы - интернет-сообщества, даст Бог, появится скоро телевидение, поскольку то, что там творится ужас. Они не видят украинского телевидения.
…Правда, иногда хочется сказать: «И хорошо, что они не видят (украинское ТВ, - ред.)».
С.К.: Почему же? Там (по украинскому телевидению, - ред.) «Квартал 95» показывают.
Сегодня ко мне подходил журналист из Львова … Как его зовут?
Остап Дроздов (вспоминает, после подсказки коллеги, - ред.). Лучше, чтобы люди не видели этого человека вообще.
С.К.: Как вам не стыдно?!
Почему?
С.К.: Это тоже Украина.
Да, конечно, Украина.
Д.Б.: У вас стоит задача изменить мышление людей из ОРДЛО?
Да. Чтобы вся Украина пришла к единому месседжу - такое не получится. Но по крайней мере, чтобы в одном векторе все было.
С.К.: Есть информация, что ваша команда будто проводила приблизительные замеры электоральных настроений в ОРДЛО.
Да.
С.К.: Можете рассказать подробнее?
Пока нет.
С.К.: Это были замеры на той территории?
И на той тоже.
С.К.: Как вам удалось опросить жителей на оккупированной территории?
Ага, сейчас я вам «сдам» наших людей, которые там работали!
С.К.: Вы верите в то, что это могут быть объективные цифры?
Да.
С.К.: Вы считаете, что вас, «Слугу народа», там в целом поддерживают?
Надо спрашивать.
С.К.: Но вы же проводили исследование.
Вы знаете, что уже есть люди, которые находясь там, готовы идти на выборы от «Слуги народа»? Люди, которые находятся там, и не боятся озвучить...
С.К.: Идти, если местные выборы будут объявлены.
Да.
С.К.: По поводу вашей творческой деятельности, вы ее остановили?
Конечно, да. То, что я должен доделать, доделаю - посижу в жюри нескольких событий «Лиги смеха». А постоянно совмещать у меня не получится.
С.К.: Просто недавно по радио анонсировали выход премьерных программ «Кто пришел к Сивохо?»
Записано огромное количество программ (наперед, - ред.). И если она не была еще в эфире, то да, она премьерная.
Д.Б. Суммируем: перед вами стоит задача - подготовить оккупированные территории к местным выборам под «Слугу народа»?
И это тоже, в том числе.