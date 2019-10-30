Учитывая, что он теперь не просто известный шоумен и комик, но официальное лицо, несерьезно относиться к подобным заявлениям, увы, не приходится.

Ввиду вышеизложенного, дальнейшей «раскруткой» темы мы не занимались. И уже почти забыли о «особой социологии», как вдруг Сивохо подтвердил ее существование.

Каким образом сейчас технически возможно Украине провести социологию в Л/ДНР? Речь только о Донецке-Луганске или оккупированных территориях в целом? Каким был сам опрос, какие вопросы, выборка и можно ли верить ответам (учитывая непростую ситуацию, в которой оказались живущие там украинцы)? Самое главное: кто все это реализовывал? Ясно же, что у официального Киева подобных возможностей нет. От слова совсем. Так значит ли это, что «замеры» - по просьбе СН – организовывали русские?

Честно скажем: несмотря на авторитетность и очевидную незаинтересованность источников в дезинформации, сведениям мы не поверили. Уж слишком они кажутся сюрреалистичными. Даже если допустить, что правдивы, возникает сразу ряд вопросов.

Подчеркнем важный момент. Некоторое время тому назад сразу несколько никак не связанных между собой источников в новой власти рассказали нам о существовании некой «особой социологии». Особенность ее в том, что исследование – в интересах этой самой новой власти – будто бы проводилось на оккупированных территориях и показало очень хорошие результаты для СН.

Что из этого вышло – можете посмотреть на видео и почитать в расшифровке. Для полноты понимания необходимо и то, и то – они взаимодополняют друг-друга. При этом расшифровка более полная – снимали по очереди на два телефона и есть фрагменты, в видео не вошедшие (например, про журналиста Остапа Дроздова); зато видео – более эмоциональное, с шутками-прибаутками в фирменном стиле Сивохо.

Сергея Сивохо мы встретили на президентском инвестиционном Форуме в Мариуполе во вторник. Недавно назначенный советник секретаря СНБО Алексея Данилова, Сивохо согласился коротко побеседовать с LB.ua.

С.К.: Вы приехали в Мариуполь в качестве советника секретаря СНБО?

Да.

С.К.: У вас достаточно компетенций для этой должности, как думаете?

Я думаю, да. В нужных вопросах у меня есть возможность привлекать экспертов.

С.К.: Алексей Данилов вас сам пригласил или вы проявили инициативу?

Это коллегиальное решение.

Д.Б.: Вы сами-то хотели? Может быть, говорили в команде, что видите себя на этой должности?

Команда решила, что пока это удачное место (для меня, - ред.).

Д.Б.: То есть они вас пригласили?

Да.

Д.Б.: И президент?

И президент тоже.

С.К.: Собственная команда, чтоб работать, у вас есть?

Наш костяк - 20 человек. Естественно, все специалисты. Практически все родом из Донецкого региона, что важно.

С.К.: То есть люди понимают контекст?

Да, конечно.

Д.Б.: Какие задачи вы перед собой ставите?

Реинтеграция и восстановление Донецкого региона.

С.К.: Очень широкая рамка.

Мы максималисты.

С.К.: В краткосрочной перспективе: первое, второе, третье?

Начинаем с быстрых шагов - непосредственной помощи людям. Восстановление «красной зоны», облагораживание КПВВ, ведь они находятся в ужасном состоянии. Хотя сейчас стало намного лучше, все равно ужасные условия. Самое главное - с той стороны начинают зеркально отвечать на наши действия. Это офигительно!

С.К.: Каким именно образом?

Они тоже начали восстанавливать что-то. Проводят дорогу к КПВВ, пытаясь сделать его человеческим. Хочется написать на этих пунктах: «Граждане Украины, извините за временные неудобства».

Фото: Макс Левин КПП Золотое

С.К.: Даже для тех людей, которые сознательно остались на оккупированных территориях? Такие ведь тоже есть.

Как сказать... Чем в тот период была вызвана такая позиция? Я не знаю, это надо разбираться. Славу Богу, существует международный опыт, и мы имеем возможность его привлекать. У меня в команде есть люди, которые работали в Ираке, Колумбии, в Сирии тоже немножко.

С.К.: И как вам удалось такую команду сформировать, интересно?

Если я скажу, то вы сразу же свою такую сформируете. Пускай это будет моим секретом.

С.К.: Исчерпывающий ответ.

Д.Б.: Как вы коммуницируете с жителями оккупированных территорий? Какой месседж вы для них несете?

Главная коммуникация происходит с людьми, которые постоянно пересекают линию разграничения. То, что они увидят здесь, те эмоции, посылы - отвезут туда. Это - недоучтенный фактор коммуникации.

И, как всегда, традиционные способы - интернет-сообщества, даст Бог, появится скоро телевидение, поскольку то, что там творится ужас. Они не видят украинского телевидения.

…Правда, иногда хочется сказать: «И хорошо, что они не видят (украинское ТВ, - ред.)».

С.К.: Почему же? Там (по украинскому телевидению, - ред.) «Квартал 95» показывают.

Сегодня ко мне подходил журналист из Львова … Как его зовут?

Остап Дроздов (вспоминает, после подсказки коллеги, - ред.). Лучше, чтобы люди не видели этого человека вообще.

С.К.: Как вам не стыдно?!

Почему?

С.К.: Это тоже Украина.

Да, конечно, Украина.

Д.Б.: У вас стоит задача изменить мышление людей из ОРДЛО?

Да. Чтобы вся Украина пришла к единому месседжу - такое не получится. Но по крайней мере, чтобы в одном векторе все было.

Фото: стоп-кадр из видео

С.К.: Есть информация, что ваша команда будто проводила приблизительные замеры электоральных настроений в ОРДЛО.

Да.

С.К.: Можете рассказать подробнее?

Пока нет.

С.К.: Это были замеры на той территории?

И на той тоже.

С.К.: Как вам удалось опросить жителей на оккупированной территории?

Ага, сейчас я вам «сдам» наших людей, которые там работали!

С.К.: Вы верите в то, что это могут быть объективные цифры?

Да.

С.К.: Вы считаете, что вас, «Слугу народа», там в целом поддерживают?

Надо спрашивать.

С.К.: Но вы же проводили исследование.

Вы знаете, что уже есть люди, которые находясь там, готовы идти на выборы от «Слуги народа»? Люди, которые находятся там, и не боятся озвучить...

С.К.: Идти, если местные выборы будут объявлены.

Да.

С.К.: По поводу вашей творческой деятельности, вы ее остановили?

Конечно, да. То, что я должен доделать, доделаю - посижу в жюри нескольких событий «Лиги смеха». А постоянно совмещать у меня не получится.

Фото: facebook/Сергей Сивохо Сергей Сивохо, Владимир Зеленский, Андрей Ермак во время форума в Мариуполе

С.К.: Просто недавно по радио анонсировали выход премьерных программ «Кто пришел к Сивохо?»

Записано огромное количество программ (наперед, - ред.). И если она не была еще в эфире, то да, она премьерная.

Д.Б. Суммируем: перед вами стоит задача - подготовить оккупированные территории к местным выборам под «Слугу народа»?

И это тоже, в том числе.