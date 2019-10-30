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Сергей Сивохо: «Есть люди, которые находясь там (в ОРДЛО), готовы идти на выборы от «Слуги народа»

Сергея Сивохо мы встретили на президентском инвестиционном Форуме в Мариуполе во вторник. Недавно назначенный советник секретаря СНБО Алексея Данилова, Сивохо согласился коротко побеседовать с LB.ua.

Что из этого вышло – можете посмотреть на видео и почитать в расшифровке. Для полноты понимания необходимо и то, и то – они взаимодополняют друг-друга. При этом расшифровка более полная – снимали по очереди на два телефона и есть фрагменты, в видео не вошедшие (например, про журналиста Остапа Дроздова); зато видео – более эмоциональное, с шутками-прибаутками в фирменном стиле Сивохо.

Фото: Сергій Сивохо/Instagram

Подчеркнем важный момент. Некоторое время тому назад сразу несколько никак не связанных между собой источников в новой власти рассказали нам о существовании некой «особой социологии». Особенность ее в том, что исследование – в интересах этой самой новой власти – будто бы проводилось на оккупированных территориях и показало очень хорошие результаты для СН.

Честно скажем: несмотря на авторитетность и очевидную незаинтересованность источников в дезинформации, сведениям мы не поверили. Уж слишком они кажутся сюрреалистичными. Даже если допустить, что правдивы, возникает сразу ряд вопросов.

Каким образом сейчас технически возможно Украине провести социологию в Л/ДНР? Речь только о Донецке-Луганске или оккупированных территориях в целом? Каким был сам опрос, какие вопросы, выборка и можно ли верить ответам (учитывая непростую ситуацию, в которой оказались живущие там украинцы)? Самое главное: кто все это реализовывал? Ясно же, что у официального Киева подобных возможностей нет. От слова совсем. Так значит ли это, что «замеры» - по просьбе СН – организовывали русские?

Ввиду вышеизложенного, дальнейшей «раскруткой» темы мы не занимались. И уже почти забыли о «особой социологии», как вдруг Сивохо подтвердил ее существование.

Учитывая, что он теперь не просто известный шоумен и комик, но официальное лицо, несерьезно относиться к подобным заявлениям, увы, не приходится.

С.К.: Вы приехали в Мариуполь в качестве советника секретаря СНБО?

Да.

С.К.: У вас достаточно компетенций для этой должности, как думаете?

Я думаю, да. В нужных вопросах у меня есть возможность привлекать экспертов.

С.К.: Алексей Данилов вас сам пригласил или вы проявили инициативу?

Это коллегиальное решение.

Д.Б.: Вы сами-то хотели? Может быть, говорили в команде, что видите себя на этой должности?

Команда решила, что пока это удачное место (для меня, - ред.).

Д.Б.: То есть они вас пригласили?

Да.

Д.Б.: И президент?

И президент тоже.

С.К.: Собственная команда, чтоб работать, у вас есть?

Наш костяк - 20 человек. Естественно, все специалисты. Практически все родом из Донецкого региона, что важно.

С.К.: То есть люди понимают контекст

Да, конечно.

Д.Б.: Какие задачи вы перед собой ставите?

Реинтеграция и восстановление Донецкого региона.

С.К.: Очень широкая рамка.

Мы максималисты.

С.К.: В краткосрочной перспективе: первое, второе, третье?

Начинаем с быстрых шагов - непосредственной помощи людям. Восстановление «красной зоны», облагораживание КПВВ, ведь они находятся в ужасном состоянии. Хотя сейчас стало намного лучше, все равно ужасные условия. Самое главное - с той стороны начинают зеркально отвечать на наши действия. Это офигительно!

С.К.: Каким именно образом?

Они тоже начали восстанавливать что-то. Проводят дорогу к КПВВ, пытаясь сделать его человеческим. Хочется написать на этих пунктах: «Граждане Украины, извините за временные неудобства».

КПП Золотое
Фото: Макс Левин
КПП Золотое

С.К.: Даже для тех людей, которые сознательно остались на оккупированных территориях? Такие ведь тоже есть.

Как сказать... Чем в тот период была вызвана такая позиция? Я не знаю, это надо разбираться. Славу Богу, существует международный опыт, и мы имеем возможность его привлекать. У меня в команде есть люди, которые работали в Ираке, Колумбии, в Сирии тоже немножко.

С.К.: И как вам удалось такую команду сформировать, интересно?

Если я скажу, то вы сразу же свою такую сформируете. Пускай это будет моим секретом.

С.К.: Исчерпывающий ответ.

Д.Б.: Как вы коммуницируете с жителями оккупированных территорий? Какой месседж вы для них несете?

Главная коммуникация происходит с людьми, которые постоянно пересекают линию разграничения. То, что они увидят здесь, те эмоции, посылы - отвезут туда. Это - недоучтенный фактор коммуникации.

И, как всегда, традиционные способы - интернет-сообщества, даст Бог, появится скоро телевидение, поскольку то, что там творится ужас. Они не видят украинского телевидения.

…Правда, иногда хочется сказать: «И хорошо, что они не видят (украинское ТВ, - ред.)».

С.К.: Почему же? Там (по украинскому телевидению, - ред.) «Квартал 95» показывают.

Сегодня ко мне подходил журналист из Львова … Как его зовут?

Остап Дроздов (вспоминает, после подсказки коллеги, - ред.). Лучше, чтобы люди не видели этого человека вообще.

С.К.: Как вам не стыдно?!

Почему?

С.К.: Это тоже Украина.

Да, конечно, Украина.

Д.Б.: У вас стоит задача изменить мышление людей из ОРДЛО?

Да. Чтобы вся Украина пришла к единому месседжу - такое не получится. Но по крайней мере, чтобы в одном векторе все было.

Фото: стоп-кадр из видео

С.К.: Есть информация, что ваша команда будто проводила приблизительные замеры электоральных настроений в ОРДЛО.

Да.

С.К.: Можете рассказать подробнее?

Пока нет.

С.К.: Это были замеры на той территории?

И на той тоже.

С.К.: Как вам удалось опросить жителей на оккупированной территории?

Ага, сейчас я вам «сдам» наших людей, которые там работали!

С.К.: Вы верите в то, что это могут быть объективные цифры?

Да.

С.К.: Вы считаете, что вас, «Слугу народа», там в целом поддерживают?

Надо спрашивать.

С.К.: Но вы же проводили исследование.

Вы знаете, что уже есть люди, которые находясь там, готовы идти на выборы от «Слуги народа»? Люди, которые находятся там, и не боятся озвучить...

С.К.: Идти, если местные выборы будут объявлены.

Да.

С.К.: По поводу вашей творческой деятельности, вы ее остановили?

Конечно, да. То, что я должен доделать, доделаю - посижу в жюри нескольких событий «Лиги смеха». А постоянно совмещать у меня не получится.

Сергей Сивохо, Владимир Зеленский, Андрей Ермак во время форума в Мариуполе
Фото: facebook/Сергей Сивохо
Сергей Сивохо, Владимир Зеленский, Андрей Ермак во время форума в Мариуполе

С.К.: Просто недавно по радио анонсировали выход премьерных программ «Кто пришел к Сивохо?»

Записано огромное количество программ (наперед, - ред.). И если она не была еще в эфире, то да, она премьерная.

Д.Б. Суммируем: перед вами стоит задача - подготовить оккупированные территории к местным выборам под «Слугу народа»?

И это тоже, в том числе.

Соня КошкинаСоня Кошкина, Шеф-редактор LB.ua
Діана БуцкоДіана Буцко, Журналістка
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