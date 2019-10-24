Кабмин упростил регистрацию рождения и смерти на временно оккупированных территориях

Кабинет министров принял постановление, которым упрощена регистрация фактов рождения и смерти на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом информирует пресс-служба Министерства юстиции.

"Постановлением Кабинета министров Украины «О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 9 января 2013 № 9», принятом на заседании правительства 23 октября, урегулирована процедура рассмотрения документов, подтверждающих факт рождения или смерти лица на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Министр юстиции Украины Денис Малюська разъяснил, что правительство в развитие так называемых "Намибийских исключений", сформулированных Международным судом ООН и развитых в практике ЕСПЧ, ввело механизм подтверждения подлинности медицинских справок, выданных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей соответствующими учреждениями здравоохранения и судебно-медицинскими учреждениями.

"Ключевой принцип "намибийских исключений" заключается в том, что для защиты неотъемлемых прав человека учет отдельных документов, выданных оккупационными властями, является допустимым. При этом тот факт, что соответствующие документы принимаются во внимание, абсолютно не означает признания оккупационной власти. Для нас важно наполнять реальным содержанием положения Конституции Украины, по которым человек признается высшей ценностью, а государство отвечает перед человеком за свою деятельность", - добавил министр юстиции.

Отмечается, что вопрос о подтверждении фактов рождения и смерти на территории, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, будет рассматривать специально созданная комиссия.