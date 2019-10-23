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Кабмин отстранил главу "Аграрного фонда"

Милованов заявил о необходимости закрытия Аграрного фонда.

Кабмин отстранил главу "Аграрного фонда"
Андрей Радченко
Фото: agrofond.gov.ua

Кабинет министров 23 октября отстранил от должности главу "Аграрного фонда" Андрея Радченко.

Об этом сообщил министр экономики Тимофей Милованов.

В своем фейсбуке министр написал, что на должность будет открыт конкурс. Также он заявил о необходимости закрытия Аграрного фонда.

Напомним, в феврале НАБУ заблокировало работу ПАО "Аграрный фонд" под предлогом силовой выемки документации. Бюро подозревает руководство Аграрного фонда в растрате 240 млн грн на закупке минудобрений.

Также Тимофей Милованов сообщил о прекращении полномочий действующего исполняющего обязанности "Укрспирта".

"Сергей Блескун назначен Исполняющим обязанности. Будет открыто конкурс", - сообщил министр.

Ранее сообщалось, что Кабмин уволил Владимир Лапу с должности председателя Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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