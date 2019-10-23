Кабмин отстранил главу "Аграрного фонда"

Кабинет министров 23 октября отстранил от должности главу "Аграрного фонда" Андрея Радченко.
Об этом сообщил министр экономики Тимофей Милованов.
В своем фейсбуке министр написал, что на должность будет открыт конкурс. Также он заявил о необходимости закрытия Аграрного фонда.
Напомним, в феврале НАБУ заблокировало работу ПАО "Аграрный фонд" под предлогом силовой выемки документации. Бюро подозревает руководство Аграрного фонда в растрате 240 млн грн на закупке минудобрений.
Также Тимофей Милованов сообщил о прекращении полномочий действующего исполняющего обязанности "Укрспирта".
"Сергей Блескун назначен Исполняющим обязанности. Будет открыто конкурс", - сообщил министр.
Ранее сообщалось, что Кабмин уволил Владимир Лапу с должности председателя Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.