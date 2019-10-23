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​Кабмин приказал продать ненужное госимущество через "Prozorro.Продажи"

Директор предприятия назвал это "настоящей революцией для госпродаж".

​Кабмин приказал продать ненужное госимущество через "Prozorro.Продажи"
Фото: prozorro.sale

Кабинет министров принял постановление об отчуждении государственного имущества, которое обязывает (а не разрешает) продавать подлежащее списанию государственное имущество через систему "Prozorro.Продажи".

Об этом говорится на сайте правительства.

Кабинет министров признал обязательным, чтобы государственное имущество и имущество государственных предприятий продавалось через электронные аукционы "Prozorro.Продажи".

"Система доказала свою эффективность с 2017 года в рамках пилотного проекта, где реализовано имущество почти на 760 млн грн со средним ростом цены на более чем 25%. По предварительным расчетам балансовая стоимость активов группы «ликвидации и списания» составляет 5,7 млрд грн", - говорится на сайте правительства.

"Сегодня мы фактически признали, что эксперимент с "ProZorro.Продажи" - а эта система до сих пор функционировала в качестве экспериментальной - является удачным. Эта идея работает, работает хорошо. Результатом мы как государство довольны. Поэтому мы фактически устанавливаем правило, по которому "ProZorro.Продажи" должно распространяться на отношения с отчуждением государственных активов", - сказал на брифинге по итогам заседания правительства премьер-министр Алексей Гончарук.

Через "ProZorro.Продажи" также будут продаваться объекты рыбного хозяйства, право пользоваться рыбными ресурсами и право вылова рыбы, добавил он.

Директор ГП "Прозорро.Продажи" Алексей Соболев в фейсбуке назвал сегодняшнее решение правительства "настоящей революцией для госпродаж".

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