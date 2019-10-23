Замминистра экономики из Кабмина Гройсмана задержали по подозрению в госизмене
Замминистра экономики из Кабмина Гройсмана задержали по подозрению в госизмене
​Автор законов о новых правилах для малого бизнеса связана с фирмой, разрабатывающей ПО для кассовых аппаратов, - Южанина
​Автор законов о новых правилах для малого бизнеса связана с фирмой, разрабатывающей ПО для кассовых аппаратов, - Южанина
В центре Киева взорвалась граната, есть жертвы (обновлено)
В центре Киева взорвалась граната, есть жертвы (обновлено)
«Горіла хата» хору Верьовки: відлуння сталінської епохи
«Горіла хата» хору Верьовки: відлуння сталінської епохи
Дмитрий Дубилет: "Я планировал полностью переехать в Лондон, оплатил даже квартиру на несколько месяцев вперед"
Дмитрий Дубилет: "Я планировал полностью переехать в Лондон, оплатил даже квартиру на несколько месяцев вперед"
Установлены личности погибших при взрыве гранаты в центре Киева, один из них - ветеран Иловайска Виктор Дектярев "Сенсей"
Установлены личности погибших при взрыве гранаты в центре Киева, один из них - ветеран Иловайска Виктор Дектярев "Сенсей"
Нардеп от "Слуги народа" Шевченко принял участие в телешоу российских пропагандистов
Нардеп от "Слуги народа" Шевченко принял участие в телешоу российских пропагандистов
Не дышите глубже или Кто виноват, что страна в дыму
Не дышите глубже или Кто виноват, что страна в дыму
Владельца торгового комплекса, где Зеленский давал пресс-конференцию, отправили под домашний арест
Владельца торгового комплекса, где Зеленский давал пресс-конференцию, отправили под домашний арест
ГлавнаяЭкономикаБизнес

"Нафтогаз" опроверг возобновление поставок газа в ОРДЛО

"Если нам прикажут поставлять газ на эти территории Украины, мы вам скажем".

"Нафтогаз" опроверг возобновление поставок газа в ОРДЛО
Фото: Радио Свобода

"Нафтогаз Украины" опроверг информацию о возобновлении поставок природного газа на временно неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей.

"Новость о том, что мы будем поставлять газ для ОРДЛО - фейк. Если нам прикажут поставлять газ на эти территории Украины до их освобождения и без возможности собирать за этот газ деньги, мы вам скажем", - говорится в фейсбуке "Нафтогаза".

На данный момент действует постановление №867, которым установлены правила поставки газа по спецобязательствам. "В этом постановлении есть пункт 5, где сказано, что обязанности поставлять газ населению, религиозным организациям или тепловикам не распространяются на временно оккупированные территории ОРДЛО. Никаких изменений в это правило внесено не было", - подчеркнул "Нафтогаз".

При этом Кабмин вывел за рамки расчетов долги данных предприятий для определения уровня расчетов по тем объектам, которые находятся на неподконтрольной территории. "Теперь эти старые долги, которые появились до 31 декабря 2014 года и были сгенерированы объектами, которые сейчас находятся на временно оккупированной территории, не будут учитываться при определении уровня расчетов той части, которая осталась на подконтрольной территории", - отметил "Нафтогаз".

При этом компания отметила, что будет ждать предоставления руководством Донецкой и Луганской областей перечня предприятий-должников, расположенных на неподконтрольной территории и объема их долгов.

Напомним, "Газпром" начал поставку газа на неконтролируемые Украиной территории Донбасса в феврале 2015 года.

Россия записывала эти поставки в долг "Нафтогазу Украины", но украинская компания отказала платить за этот газ. В конце 2017 года Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма признал, что "Нафтогаз Украины" не должен платить за поставки газа в ОРДЛО.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также