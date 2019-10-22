Фискалы изъяли 62 кг золота у ювелирной мастерской

Сотрудники киевского управления Государственной фискальной службы изъяли более 62 кг золота в виде ювелирных изделий и лома у ювелирной мастерской.
Об этом говорится на сайтах прокуратуры Киева и Фискальной службы.
Обыски проводились в рамках дела об уклонении от уплаты налогов (ч.3 ст.212 Уголовного кодекса).
По данным следствия, группа лиц на территории Киева, используя подконтрольные ФОПы, с 2015 года занималась скупкой лома золота у населения и ломбардов. Металл потом переплавлялся, из него делали ювелирные изделия и продавали "с сокрытием фактических объемов реализации".
В ходе обысков были изъяты 62 кг золота на общую сумму более 40,3 млн гривен, наличные деньги в эквиваленте почти 3 млн гривен, черновая документация, компьютеры, электронные носители информации.
Напомним, в прошлом году фискалы изъяли в магазинах киевской ювелирной фабрики около 60 тысяч ювелирных изделий на 150 млн гривен.