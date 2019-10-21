Суперсуббота: Британский парламент провалил решающее голосование по Brexit
Суперсуббота: Британский парламент провалил решающее голосование по Brexit
"Квартал" пошутил над сгоревшим домом Гонтаревой
"Квартал" пошутил над сгоревшим домом Гонтаревой
Путин над Сирией
Путин над Сирией
Кабмин согласовал назначение руководителей пяти облгосадминистраций
Кабмин согласовал назначение руководителей пяти облгосадминистраций
В Одессе горел монастырь УПЦ МП
В Одессе горел монастырь УПЦ МП
Кабмин упростил назначение субсидий военнослужащим и украинцам старше 60 лет
Кабмин упростил назначение субсидий военнослужащим и украинцам старше 60 лет
Коломойский сказал, что "имеет влияние" на Арахамию, поскольку он его "ближайший товарищ"
Коломойский сказал, что "имеет влияние" на Арахамию, поскольку он его "ближайший товарищ"
Дмитрий Дубилет: "Я планировал полностью переехать в Лондон, оплатил даже квартиру на несколько месяцев вперед"
Дмитрий Дубилет: "Я планировал полностью переехать в Лондон, оплатил даже квартиру на несколько месяцев вперед"
"Квартал 95" ответил на претензии к номеру про сгоревший дом Гонтаревой
"Квартал 95" ответил на претензии к номеру про сгоревший дом Гонтаревой
ГлавнаяЭкономикаБизнес

Суд арестовал банковские счета "Укргаздобычи"

Компания отгружает продукцию только на основании ранее полученных предоплат.

Суд арестовал банковские счета "Укргаздобычи"
Фото: facebook.com / Олег Прохоренко

Банковские счета компании "Укргаздобыча" арестованы по решению суда.

Об этом сообщило профильное издание enkorr.

"Действительно всю неделю счета арестованы, мы писали об этом риске ранее на сайте. Нормально грузить продукцию не можем, отгрузки осуществляются только на основании ранее полученных предоплат", - рассказали в компании.

Арест связан с попыткой взыскания спорного долга финансовой компанией "Фингруп Фактор".

Как говорится на сайте УГД, она выкупила права требования по кредитному договору на 150 млн гривен, который в 2013 году "Укргаздобыча" подписала с позже обанкротившимся Дельта Банком.

Компания заявляет, что в 2017 году по решению Высшего хозяйственного суда выплатила 214,1 млн гривен (сумма включает тело кредита, проценты, штрафы и пеню). Однако Дельта Банк это не удовлетворило, и он подал новый иск, в котором просил взыскать по этому же кредиту 215,75 млн гривен (сумма включает еще и просроченные проценты за период после окончания действия кредитного договора).

Не дожидаясь решения суда, Фонд гарантирования вкладов продал право требования Дельта Банка по взысканию средств по кредиту. Победителем тендера стало ООО "Финансовая компания Фингруп Фактор", которое и пытается теперь взыскать долг.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также