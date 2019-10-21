Суд арестовал банковские счета "Укргаздобычи"

Банковские счета компании "Укргаздобыча" арестованы по решению суда.

Об этом сообщило профильное издание enkorr.

"Действительно всю неделю счета арестованы, мы писали об этом риске ранее на сайте. Нормально грузить продукцию не можем, отгрузки осуществляются только на основании ранее полученных предоплат", - рассказали в компании.

Арест связан с попыткой взыскания спорного долга финансовой компанией "Фингруп Фактор".

Как говорится на сайте УГД, она выкупила права требования по кредитному договору на 150 млн гривен, который в 2013 году "Укргаздобыча" подписала с позже обанкротившимся Дельта Банком.

Компания заявляет, что в 2017 году по решению Высшего хозяйственного суда выплатила 214,1 млн гривен (сумма включает тело кредита, проценты, штрафы и пеню). Однако Дельта Банк это не удовлетворило, и он подал новый иск, в котором просил взыскать по этому же кредиту 215,75 млн гривен (сумма включает еще и просроченные проценты за период после окончания действия кредитного договора).

Не дожидаясь решения суда, Фонд гарантирования вкладов продал право требования Дельта Банка по взысканию средств по кредиту. Победителем тендера стало ООО "Финансовая компания Фингруп Фактор", которое и пытается теперь взыскать долг.