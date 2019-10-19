Электронные РРО будут бесплатными, - глава налоговой Сергей Верланов

Электронные регистраторы расчетных операций будут бесплатными, поэтому украинским предпринимателям не придется тратить дополнительные средства на кассовые аппараты.
Об этом заявил председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов в программе «Свобода слова Савика Шустера».
«В соответствии с законом электронные РРО, которые будут в смартфоне или планшете, будут бесплатными. Государство в лице контролирующего органа Государственной налоговой службы уже разработала бесплатную программу, которой смогут бесплатно пользоваться все», - заявил Верланов.
Он подчеркнул, что с 1 января 2020 ГНС готова предоставить это решение в тестовом режиме для всех предпринимателей.
«Программа у нас уже есть, мы ее доработаем, приведем в соответствие с новым законом, и все смогут этим пользоваться, и это будет бесплатно», - отметил руководитель ГНС.
Также в своем выступлении Сергей Верланов отметил, что 35% украинской экономики не платит налогов в государственный бюджет, поскольку находится в «тени».
«Чтобы «теневая» экономика перестала быть «теневой» ее нужно посчитать. И именно эти законы о РРО и кэшбек позволят подсчитать эту теневую экономику. Эти законы направлены на то, чтобы уравнять правила игры, чтобы все люди стали богаче», - заявил он.
Кроме того, глава налоговой поддержал инициативу президента о введении двухлетнего моратория на проверки для ФЛП.
«Маленьких предпринимателей проверять не нужно, маленьких предпринимателей нужно оберегать и защищать», - подчеркнул Верланов.
Напомним, 18 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал законы по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, направленных на внедрение программных регистраторов расчетных операций и механизма кэшбек.