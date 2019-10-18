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Олигарх из окружения Путина поставляет украинское сырье российской "оборонке", - "Схемы"

Карьер возле Глухова разрабатывает компания из структуры "Русала".

Олигарх из окружения Путина поставляет украинское сырье российской "оборонке", - "Схемы"
Олег Дерипаска
Фото: EPA/UPG

Компания российского олигарха Олега Дерипаски до сих пор занимается добычей сырья в Украине, которое после переработки попадает на оборонные предприятия РФ, несмотря на санкции.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

Речь идет о кварците, который добывается в карьере возле Глухова. Владельцем ООО "Глуховский кварьер кварцитов" с 2011 года является кипрская United Company Rusal Silicon Limited, это "дочка" российского "Русала".

Больше 90% добытого минерала идет в России. В 2018 году основными покупателями сырья стали завод "Кремний-Урал", который принадлежит Дерипаске, а также Новолипецкий металлургический комбинат олигарха Владимира Лисина.

Предприятие "Кремний-Урал" является одним из крупнейших производителей кремния в России, а среди его клиентов числится новосибирский механический завод "Иска", который задействован в российском оборонном заказе. а также конструкторское бюро приборостроения имени Шипунова - одна из ведущих организаций оборонного комплекса РФ.

Глуховский карьер – не единственный актив Дерипаски в Украине. Он до сих пор владеет почти десятком предприятий алюминиевой отрасли Украины. Самое большое из них – Николаевский глиноземный завод, который производит глинозем для алюминиевых заводов российского олигарха.

Дерипаска входит в санкционный список СНБО, ему запрещен въезд в Украину, но его украинские активы под санкции не попали.

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