"Мы движемся быстрее, чем в предыдущие годы".

Министр финансов Украины Оксана Маркарова довольна ходом переговоров украинской делегации с МВФ в Вашингтоне.

По ее словам, обсуждение новой программы помощи с Фондом продвигается достаточно хорошо.

"Мы движемся быстрее, чем в предыдущие годы… Прошлогодние переговоры заняли много времени - не один визит в США на ежегодные собрания. Сейчас движемся достаточно быстро", - сказала она в интервью "Голосу Америки".

Глава Минфина отметила, что, фактически, сегодня перед Украиной ставятся только две задачи: сохранить макроэкономическую стабильность и ускорить экономический рост.

Маркарова подтвердила, что тема Приватбанка присутствует во время переговоров, однако, главным образом в контексте стабильности банковского сектора.

"ПриватБанк очень сложный вопрос – ничего не поменялось: есть юридическая стратегия, которой мы следуем, есть 155 млрд гривен, которые государство инвестировало в этот банк, поэтому вопросы банковской системы затрагиваются. И вопрос получения средств назад, не только Приватбанка (конечно, он самый большой), но и других банков, и проблемных кредитов, в том числе государственных банков", - сказала министр.

Также глава Минфина отметила, что ряд условий программы уже выполнены, в частности, приняты законы о сплите Нацфинуслуг, об экономическом операторе, о совместном режиме транзита.

Она сообщила, что провела конструктивную встречу с представителями Казначейства США и не увидела какого-либо ухудшения в отношениях сторон.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук рассчитывает подписать новую программу сотрудничества с МВФ в декабре.

Миссия МВФ работала в Киеве 12-26 сентября. Министерство финансов заявило, что переговоры с Фондом о новой программе находятся в активной фазе, хотя ранее СМИ сообщали, что миссия покинула Украину без особого результата. При этом, МВФ начал обсуждение новой трехлетней программы поддержки Украины в рамках механизма расширенного финансирования и выступил за ускорение судебной реформы и сокращение роли олигархов в экономике.

21 декабря 2018 Украина получала первый и пока единственный транш по программе сотрудничества с МВФ объемом около $1,4 млрд.