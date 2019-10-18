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"Укрзализныця" вернулась в сферу управления Мининфраструктуры

Ведомство запланировало масштабную реформу железной дороги.

"Укрзализныця" вернулась в сферу управления Мининфраструктуры
Фото: Александр Рудоманов

Кабинет министров вернул "Укрзализныцю" в сферу управления Мининфраструктуры.

Об этом сообщил министр Владислав Криклий со ссылкой на постановление №874 от 9 октября.

"Решением правительства "Укрзализныцю" вернули в сферу управления Министерства инфраструктуры. Спасибо премьер-министру Алексею Гончаруку за поддержку в преодолении последствий странных коалиционных договоренностей предыдущего правительства", - написал Криклий в фейсбуке.

По его словам, это решение позволит провести реформу "Укрзализныци" с разделением на оператора инфраструктуры, грузового перевозчика и пассажирского перевозчика и вывести ее на биржу.

Криклий рассчитывает, что в Украине будет создан конкурентный рынок железнодорожных перевозок и обеспечен равноправный доступ к железнодорожной инфраструктуре. Для этого нужен новый закон о железнодорожном транспорте.

Также в планах министерства модернизация железнодорожной инфраструктуры и обновление парка пассажирских вагонов и локомотивов.

Напомним, в январе 2017 года Кабинет министров Украины передал ПАО "Укрзализныця" в управление правительства. Решение было принято на фоне публичного конфликта между министром инфраструктуры Владимиром Омеляном и главы "Укрзализныци" Войцеха Бальчуна.

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