Рада ввела процедуру аудита безопасности дорог

Верховная Рада ввела процедуру аудита безопасности автомобильных дорог.
За соответствующий законопроект №1061 во втором чтении и в целом проголосовали в четверг 316 депутатов.
В ходе строительства дороги аудит безопасности будет проводиться три раза: на стадии технико-экономического обосновании, на стадии подготовки проекта и на стадии после введения в эксплуатацию (в течение года). В дальнейшем проверка безопасности автомобильной дороги должна проводиться не реже чем раз в три годы.
Аудит будет обязателен на международных и национальных автомобильных дорогах.
Цель аудита - выявить аварийно опасные участки и места концентрации ДТП и ликвидировать их причины.
В пояснительной записке говорится, что автомобильные дороги Украины - одни из самых опасных в мире, а экономические потери Украины в связи с гибелью и травмированием людей во время ДТП оцениваются в 4,5 млрд долларов в год.
Закон вступит в силу через шесть месяцев после публикации. За это время Кабинет министров и центральные органы исполнительной власти должны привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с законом.
Напомним, в июле 2019 года президент Владимир Зеленский подписал указ о повышении качества дорог в Украине.