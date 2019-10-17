Рада ввела процедуру аудита безопасности дорог

Проверка будет проводиться на стадии ТЭО, проекта и после строительства.

Верховная Рада ввела процедуру аудита безопасности автомобильных дорог.

За соответствующий законопроект №1061 во втором чтении и в целом проголосовали в четверг 316 депутатов.

В ходе строительства дороги аудит безопасности будет проводиться три раза: на стадии технико-экономического обосновании, на стадии подготовки проекта и на стадии после введения в эксплуатацию (в течение года). В дальнейшем проверка безопасности автомобильной дороги должна проводиться не реже чем раз в три годы.

Аудит будет обязателен на международных и национальных автомобильных дорогах.

Цель аудита - выявить аварийно опасные участки и места концентрации ДТП и ликвидировать их причины.

В пояснительной записке говорится, что автомобильные дороги Украины - одни из самых опасных в мире, а экономические потери Украины в связи с гибелью и травмированием людей во время ДТП оцениваются в 4,5 млрд долларов в год.

Закон вступит в силу через шесть месяцев после публикации. За это время Кабинет министров и центральные органы исполнительной власти должны привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с законом.

Напомним, в июле 2019 года президент Владимир Зеленский подписал указ о повышении качества дорог в Украине.