Зеленский подписал указ о повышении качества дорог в Украине

Президент поручил наработать план с четким перечнем дорог и сроками их ремонта.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог в Украине.

Об этом сообщается на сайте президента.

Отмечается, что документ предусматривает ряд мер, направленных на создание безопасных и комфортных условий для участников дорожного движения, развитие сети качественных дорог, формирование благоприятных условий для бизнеса.

"До 1 января 2020 года Кабинет министров должен обеспечить пересмотр квалификационных критериев, финансовых и технических требований к участникам публичных закупок в соответствии с лучшими мировыми практиками. Кроме того, должны быть созданы условия для использования новейших технологий и материалов в ходе строительства, реконструкции, ремонта дорог, пересмотрены соответствующие нормативно-технические документы с целью обеспечения европейского качества автомобильных дорог. Также заказчики должны привлекать на конкурсной основе независимого инженера-консультанта в сфере дорожного строительства (FIDIC) на этапах закупок, выполнения работ, гарантийного обслуживания строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог", - говорится в сообщении.

На совещании Зеленский отметил, что посетил несколько регионов, где ознакомился с ходом ремонта дорог. По его словам, "есть много проблем, связанных с финансированием, прозрачностью проведения тендеров, профессионализмом компаний-подрядчиков, качеством выполненных работ, и все они требуют немедленного решения". Кроме того, должен быть наработан план с четким перечнем дорог и сроками их ремонта.

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан отметил, что необходимо системно бороться с коррупцией в дорожной сфере и провести аудит действующих договоров.

Замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк сообщил, что есть проект реформы "Укравтодора", который может быть реализован через несколько месяцев и предусматривает ликвидацию функции контроллера. По его словам, качество дорог и выполненных работ должна проверять "иностранная аудиторская компания с соответствующим статусом".

"Боюсь, что пока мы будем реформировать, мы потратим и деньги, и время. Может, мы сделаем план в ближайшее время и отдадим ведущим западным компаниям строительство приоритетных дорог? А параллельно будем реформировать", - предложил Зеленский.

Министр финансов Оксана Маркарова, в свою очередь, отметила, что для привлечения крупных компаний, которые строят качественные дороги, необходимо принять закон о концессии.

Напомним, ранее Министерство инфраструктуры выступило за строительство в Украине платных мостов за счет частного подрядчика.