Кабмин утвердил стратегию ремонта дорог между райцентрами (обновлено)

Кабинет министров на заседании 5 июля утвердил стратегию восстановления дорог территориального значения с использованием технологий цементобетонного покрытия.

Ее реализацию планируют начать в 2020 году, говорится на сайте Кабмина.

"С 2017 года мы начали восстанавливать дороги между областными центрами. Мы увеличиваем финансирование - из года в год. Но вопрос дорог между райцентрами - это дороги местного значения. Десятилетиями они вообще не ремонтировались. Ежегодно их немного латают, но это уже не помогает. Мы приняли решение создать программу восстановления именно этих дорог. Со следующего строительного сезона пойдем на уровень ниже - районные дороги", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства.

Глава "Укравтодора" Славомир Новак раньше говорил, что программа Т-бетон потребует финансирования на уровне 10 млрд гривен в год. Во время восстановления дорог будет использоваться новая для Украины технология прокладки укатанного бетона.

Укатанный бетон (Roller Compacted Concrete) - это слой бетонной смеси оптимальной влажности (приближенной к влажности натуральных почв), который прокладывается с помощью обычных катков.

Обновление. Пресс-служба "Укравтодора" уточнила, что технологию укатанного бетона будут использовать на юге и в центре страны.

По мнению дорожников, это с одной стороны даст импульс развитию внутреннего рынка (производству цемента), использованию местных природных ресурсов (известняка), а с другой - позволит обеспечить качественное покрытие в регионах с большой интенсивностью движения, где есть большая нагрузка на дорогу и высокие температуры в летний период.

Второй вариант - холодный ресайклинг. Это распространенный сейчас метод ремонта дорог, когда снимается верхний слой покрытия, перерабатывается и с добавлением вяжущих материалов ложится снова. Его собираются применять в северо-западных областях.

Третий вариант капитального ремонта Т-дорог - использование отходов промышленности в основе. Его намерены применять в местах расположения крупных промышленных производств, особенно в восточных областях.

Использование технологий укатанного бетона и добавления отходов промышленных производств требует изменений в государственные строительные нормы и ДСТУ.

Там, где ситуация позволяет, "Укравтодор" намерен выполнять текущий ремонт. Это самый дешевый вариант, но протяженность дорог, где можно делать такие ремонты, - всего 15%. Остальные требует капитального ремонта.

Напомним, согласно законодательству, территориальными считаются дороги, соединяющие между собой районные центры, города областного значения (14 тыс. км); а также дороги, соединяющие с дорогами государственного значения аэропорты, порты, вокзалы, заповедники, погранпункты (8 тыс. км).

В 2018 году правительство предложило ликвидировать понятие "территориальных дорог". В случае принятия такого законопроекта часть дорог будет понижена в статусе до областных дорог местного значения, а часть - повышена до региональных дорог государственного значения. Таким образом, необходимость в категории "территориальные дороги" исчезнет.