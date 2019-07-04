Roshen запустил новую фабрику в Борисполе

Новая фабрика Roshen в Борисполе, начала выпускать продукцию. Об этом сообщила LIGA.net.

Официально о запуске фабрики не сообщали. Журналисты узнали об этом с упаковки печенья в торговой сети Roshen.

На сайте компании говорится, что предприятие сейчас на этапе запуска производства, первая партия товара с новых мощностей поступила в продажу несколько месяцев назад.

"Сейчас на фабрике работает более 100 человек. В течение двух лет планируется увеличение штата до 500 сотрудников. При выходе комплекса на полную мощность общая численность сотрудников должна достичь 1 100 человек", - сообщили в Roshen.

На бисквитном комплексе в Борисполе работает две линии по производству крекеров и печенья. Вывод фабрики на полную мощность 20 тысяч тонн запланирован до конца 2020 года.

Напомним, что Roshen располагает фабриками в Виннице, Киеве и Кременчуге. Раньше у компании также было предприятие в Мариуполе, которое было закрыто зимой 2014 года и впоследствии ликвидировано. За рубежом у Roshen есть предприятия в Венгрии, России (арестованы) и Литве.

Roshen принадлежит бывшему президенту Петру Порошенко.