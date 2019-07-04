​За полгода в Украине зарегистрировали 250 тыс. импортных б/у авто и только 39,5 тыс. новых

С начала года в Украине зарегистрировали 250 тысяч импортных легковых автомобилей с пробегом. Это почти в шесть раз больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Об этом свидетельствуют данные ассоциации "Укравтопром".

Самыми популярными б/у автомобилями были немецкие Volkswagen (48,8 тысячи), Opel (24,4 тысячи) и Audi (19,1 тысячи).

Также в первой пятерке оказались французская марка Renault (18,8 тысячи) чешская Skoda (17,8 тысячи).

Для сравнения: новых автомобилей за этот же период было зарегистрировано всего 39,5 тысячи.

Лучший результат первом полугодии 2019 года продемонстрировали Renault (5,7 тысячи), Toyota (5,6 тысячи) и KIA (3,3 тысячи).

Напомним, 22 февраля 2019 года закончился льготный строк для растаможки евроблях с 50%-ной скидкой акциз. Правительство решило не продлевать период льгот. За три месяца на льготных условиях были растаможены 218 тысяч транспортных средств на иностранных номерах. Их владельцы уплатили в бюджет 13,5 млрд гривен.

В 2018 году импорт б/у автомобилей в Украину на 40% превысил по объемам рынок новых машин. Рынок импортных подержанных автомобилей в Украине вырос в два раза до 116,8 тысяч единиц. Маркой-лидером был Volkswagen.