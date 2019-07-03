Окружной админсуд Киева запретил менять стационарные отделения "Укрпочты" в селах на мобильные

Окружной административный суд Киева признал недействительными и отменил приказ Министерства инфраструктуры от 14 декабря 2017 года о стратегии развития "Укрпочты" в части внедрения мобильных отделений в селах с населением меньше 2000 жителей.

Об этом говорится в решении суда, которое обнародовал гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский в фейсбуке.

Министерство инфраструктуры обязали принять меры по восстановлению работы стационарных отделений "Укрпочты", замененных передвижными.

"Окружной админсуд г. Киева принял решение отменить стратегию развития "Укрпочты", а также уволить начальников отделений по 8000 и набрать обратно по 1000 гривен", - прокомментировал Смелянский решение суда.

Решение принято по иску общественной организации бывшего начальника Главного управления юстиции в Крыму Сергея Коровченко, который сейчас баллотируется в Верховную Раду от Черниговской области.

В его исковом заявлении говорится, что пилотный проект по замене стационарных отделений почты на почтовые автомобили в Черниговской области встретил значительное недовольство сельского населения.