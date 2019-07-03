Канада выделит Украине $45 миллионов на реформы

В течение следующих шести лет, Канада выделит 25 млн долларов на воплощение демократических реформ в Украине. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает "Укринформ".

“Канада объявляет о выделении в течение 6 лет 25 млн долл. на поддержку демократических реформ, которые помогут улучшить качество жизни украинцев”, - сказал Трюдо. В МИД Канады также уточнили, что эти средства будут потрачены и на “помощь во внедрении инклюзивных и гендерно ответственных реформ”.

Кроме того, впоследствии министерство объявили о выделении Украине еще 20 млн долл. помощи, однако не уточнило, на какие цели пойдут эти средства.

Напомним, с рабочей поездкой Владимир Зеленский отправился в Канаду. В ее рамках он анонсировал договоренности с Канадой о поставках бронетехники и совместном кинопроизводстве. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также рассказал о канадских инвестициях в патронный завод в Украине.