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"Укрзализныця" объявила тендер на ремонт двухэтажных поездов Skoda

Срок ремонта - до конца 2020 года.

"Укрзализныця" объявила тендер на ремонт двухэтажных поездов Skoda

Филиал "Укрзализныци" "Украинская железнодорожная скоростная компания" 1 июля объявила тендер на ремонт двухэтажных поездов EJ 675 Skoda ожидаемой стоимостью 5,4 млн евро.

Об этом говорится в системе публичных закупок ProZorro.

Поезда должны отремонтировать до 31 декабря 2020 года. Граничный срок подачи предложений от потенциальных участников тендера - 5 августа, а аукцион назначен на 10 сентября.

"Укрзализныця" приобрела два электропоезда Skoda EJ675 City Elephant в 2012 году перед проведением чемпионата по футболу Евро-2012. Эти поезда являются двухсистемными (могут двигаться по электрифицированным участкам на постоянном и переменном токе). Электропоезд состоит из шести двухэтажных вагонов и имеет 607 мест, из них 46 - первого класса, 590 - второго. Электропоезд рассчитан на эксплуатацию со скоростью до 160 км в час.

Электропоезда Skoda ранее курсировали на маршрутах Харьков-Симферополь и Донецк-Симферополь. После аннексии Крыма их перевели на другие маршруты. Один пустили между Киевом и Харьковом, другой - между Киевом и Тернополем.

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