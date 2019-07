Вагонные споры

The devil is in the details

1 июля 2019 г. начался новый виток торговой войны – Украина ввела запрет на поставки из РФ более 30 категорий товаров. Этот перечень, как следует из пояснительной записки к проекту соответствующего постановления КМУ, сформирован исходя из предложений ассоциаций, объединений, предприятий различных отраслей экономики «о необходимости сохранения отечественного производства». Учли и предложения отечественных вагоностроителей, но по-своему.