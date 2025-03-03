Доступ до освіти дітей та молоді з ТОТ: проблеми і виклики окупаційної політики

Наразі однією з ключових проблем залишається обмеження свободи пересування. На кінець 2024 року виїзд із ТОТ до інших регіонів України можливий лише через територію РФ та третіх країн, що створює значні безпекові та фінансові ризики. Окрім цього, окупаційна влада здійснює депортацію та примусове переміщення населення, включно з дітьми, що ускладнює доступ до української освіти.

Відсутність якісної освіти, нормальних умов навчання та обмежений доступ до інформаційних ресурсів — лише декілька з проблем, з якими стикаються учні та студенти на ТОТ.

З початком війни в Україні доступ до освіти дітей та молоді значно ускладнився.

Фото: EPA/UPG

На ТОТ діє система примусового патріотичного виховання, спрямована на формування нової національної та громадянської ідентичності. Блокування українських освітніх ресурсів, VPN-сервісів створює суттєві перешкоди для здобуття дистанційної освіти. У шкільних програмах на ТОТ системно вилучаються предмети «Українська мова», «Українська література» та «Історія України», що позбавляє учнів можливості вивчати власну культуру та історію.

Як Україна забезпечує дітям та молоді з ТОТ право на освіту: розповідаю деталі

Починаючи з 2014 року, Україна впроваджує законодавчі ініціативи для підтримки зв’язків із дітьми та молоддю з ТОТ і забезпечення їхнього доступу до української освіти. Було ухвалено низку актів та змін до чинного законодавства, які гарантують можливість здобуття загальної середньої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти.

Так, для забезпечення можливості здобуття вищої освіти у 2016 році було створено освітні центри «Крим-Україна» і «Донбас-Україна», які дозволяють вступникам із ТОТ навчатися за спрощеною процедурою без складання зовнішнього незалежного оцінювання / національного мультипредметного тесту, використовуючи освітню декларацію та вступні іспити.

Після повномасштабного вторгнення у 2022 році держава ухвалила додаткові заходи щодо забезпечення доступу до освіти. Було переміщено заклади освіти, запроваджено дистанційний формат навчання, ухвалено методичні рекомендації щодо здобуття освіти в умовах воєнного стану.

Окрім цього, Кабінет Міністрів України затвердив План заходів з відновлення освіти на деокупованих територіях на 2024–2027 роки, який передбачає оцінку потреб у навчальних матеріалах і розробку порядку оцінювання здобувачів освіти, які навчалися на ТОТ.

Попри всі ці ініціативи, надалі необхідним є комплексний підхід до забезпечення освітніх прав дітей та молоді з ТОТ, що охоплюватиме не лише доступ до навчання, а й інтеграційні механізми та підтримку.

Що робить Офіс Омбудсмана для вирішення цієї ситуації?

Офіс Омбудсмана не перший рік є майданчиком для обговорення та вирішення суспільно важливих питань, зокрема, щодо доступу до освіти дітей та молоді з ТОТ. У межах цієї діяльності було проведено низку заходів, серед яких презентація двох аналітичних звітів: «Готовність закладів освіти, на базі яких створено освітні центри, до вступу дітей та молоді з тимчасово окупованих територій» та «Аналітичний звіт за результатами комплексного опитування студентства з ТОТ України щодо освітніх потреб і проблем, пов’язаних зі здобуттям освіти». Ці документи містять детальний аналіз бар’єрів, з якими стикається молодь з ТОТ під час вступу до українських закладів освіти.

Водночас в лютому 2025 року я презентував Спеціальну доповідь щодо доступу до освіти дітей та молоді з ТОТ, яка містить рекомендації для центральних органів виконавчої влади та Кабінету Міністрів України, виконання яких сприятиме збільшенню кількості учнів і студентів з ТОТ в українському освітньому просторі.

Які кроки держави надалі для забезпечення освіти дітей з ТОТ?

Подальші кроки щодо забезпечення доступу до освіти для дітей і молоді з ТОТ мають включати виконання рекомендацій, наданих в Спеціальній доповіді, зокрема, шляхом затвердження Концепції доступу до права на освіту дітей та молоді з ТОТ, яка визначить механізми спрощеного вступу, фінансової підтримки та безпечного доступу до освітніх ресурсів.

Окрім цього, важливо розширити можливості дистанційного навчання, посилити інформаційну підтримку молоді з ТОТ, розширити програми інтеграції, а також забезпечити психологічний супровід та соціальні гарантії.

Разом з тим, також необхідно врегулювати порядок визнання результатів навчання осіб, які проживали на ТОТ, на рівні фахової передвищої, професійної та вищої освіти.

Усе це сприятиме збереженню української ідентичності молоді та їхній реінтеграції в українське суспільство.

Що потрібно зробити для покращення доступу до освіти для дітей з ТОТ?

Забезпечення доступу до якісної освіти для дітей та молоді з ТОТ залишається одним із ключових пріоритетів державної політики у сфері прав людини. Оскільки тривала окупація суттєво вплинула на можливість здобуття освіти за українськими стандартами, а подальші зусилля мають бути спрямовані на усунення бар’єрів, посилення інформаційної роботи з учнями та їхніми родинами, розширення програм підтримки для абітурієнтів і студентів з ТОТ.

Офіс Омбудсмана продовжуватиме відігравати ключову роль у захисті права на освіту дітей та молоді з ТОТ, забезпечуючи моніторинг виконання наданих рекомендацій центральними органами виконавчої влади, освітніми установами та обласними військовими адміністраціями, оцінюючи ефективність заходів щодо забезпечення доступу до освіти для дітей та молоді з ТОТ.