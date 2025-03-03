Доступ до освіти дітей та молоді з ТОТ: проблеми і виклики окупаційної політики

На ТОТ діє система примусового патріотичного виховання, спрямована на формування нової національної та громадянської ідентичності. Блокування українських освітніх ресурсів, VPN-сервісів створює суттєві перешкоди для здобуття дистанційної освіти. У шкільних програмах на ТОТ системно вилучаються предмети «Українська мова», «Українська література» та «Історія України», що позбавляє учнів можливості вивчати власну культуру та історію.
Як Україна забезпечує дітям та молоді з ТОТ право на освіту: розповідаю деталі
Починаючи з 2014 року, Україна впроваджує законодавчі ініціативи для підтримки зв’язків із дітьми та молоддю з ТОТ і забезпечення їхнього доступу до української освіти. Було ухвалено низку актів та змін до чинного законодавства, які гарантують можливість здобуття загальної середньої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти.
Так, для забезпечення можливості здобуття вищої освіти у 2016 році було створено освітні центри «Крим-Україна» і «Донбас-Україна», які дозволяють вступникам із ТОТ навчатися за спрощеною процедурою без складання зовнішнього незалежного оцінювання / національного мультипредметного тесту, використовуючи освітню декларацію та вступні іспити.
Після повномасштабного вторгнення у 2022 році держава ухвалила додаткові заходи щодо забезпечення доступу до освіти. Було переміщено заклади освіти, запроваджено дистанційний формат навчання, ухвалено методичні рекомендації щодо здобуття освіти в умовах воєнного стану.
Окрім цього, Кабінет Міністрів України затвердив План заходів з відновлення освіти на деокупованих територіях на 2024–2027 роки, який передбачає оцінку потреб у навчальних матеріалах і розробку порядку оцінювання здобувачів освіти, які навчалися на ТОТ.
Попри всі ці ініціативи, надалі необхідним є комплексний підхід до забезпечення освітніх прав дітей та молоді з ТОТ, що охоплюватиме не лише доступ до навчання, а й інтеграційні механізми та підтримку.
Що робить Офіс Омбудсмана для вирішення цієї ситуації?
Офіс Омбудсмана не перший рік є майданчиком для обговорення та вирішення суспільно важливих питань, зокрема, щодо доступу до освіти дітей та молоді з ТОТ. У межах цієї діяльності було проведено низку заходів, серед яких презентація двох аналітичних звітів: «Готовність закладів освіти, на базі яких створено освітні центри, до вступу дітей та молоді з тимчасово окупованих територій» та «Аналітичний звіт за результатами комплексного опитування студентства з ТОТ України щодо освітніх потреб і проблем, пов’язаних зі здобуттям освіти». Ці документи містять детальний аналіз бар’єрів, з якими стикається молодь з ТОТ під час вступу до українських закладів освіти.
Водночас в лютому 2025 року я презентував Спеціальну доповідь щодо доступу до освіти дітей та молоді з ТОТ, яка містить рекомендації для центральних органів виконавчої влади та Кабінету Міністрів України, виконання яких сприятиме збільшенню кількості учнів і студентів з ТОТ в українському освітньому просторі.
Які кроки держави надалі для забезпечення освіти дітей з ТОТ?
Подальші кроки щодо забезпечення доступу до освіти для дітей і молоді з ТОТ мають включати виконання рекомендацій, наданих в Спеціальній доповіді, зокрема, шляхом затвердження Концепції доступу до права на освіту дітей та молоді з ТОТ, яка визначить механізми спрощеного вступу, фінансової підтримки та безпечного доступу до освітніх ресурсів.
Окрім цього, важливо розширити можливості дистанційного навчання, посилити інформаційну підтримку молоді з ТОТ, розширити програми інтеграції, а також забезпечити психологічний супровід та соціальні гарантії.
Разом з тим, також необхідно врегулювати порядок визнання результатів навчання осіб, які проживали на ТОТ, на рівні фахової передвищої, професійної та вищої освіти.
Усе це сприятиме збереженню української ідентичності молоді та їхній реінтеграції в українське суспільство.
Що потрібно зробити для покращення доступу до освіти для дітей з ТОТ?
Забезпечення доступу до якісної освіти для дітей та молоді з ТОТ залишається одним із ключових пріоритетів державної політики у сфері прав людини. Оскільки тривала окупація суттєво вплинула на можливість здобуття освіти за українськими стандартами, а подальші зусилля мають бути спрямовані на усунення бар’єрів, посилення інформаційної роботи з учнями та їхніми родинами, розширення програм підтримки для абітурієнтів і студентів з ТОТ.
Офіс Омбудсмана продовжуватиме відігравати ключову роль у захисті права на освіту дітей та молоді з ТОТ, забезпечуючи моніторинг виконання наданих рекомендацій центральними органами виконавчої влади, освітніми установами та обласними військовими адміністраціями, оцінюючи ефективність заходів щодо забезпечення доступу до освіти для дітей та молоді з ТОТ.