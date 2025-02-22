Порятунок під час епідемій і не лише: чому важлива телемедицина в Україні

Проте тоді телемедицина сприймалася радше як додаткова функція, ніж як необхідність. Зміни почалися у 2015 році, коли МОЗ України затвердило нормативні документи, що регулюють застосування телемедицини в охороні здоров’я. Наказ №681 став тим документом, який формально ввів телемедицину до офіційного медичного простору. Відтоді цей напрям почав розвиватися стрімкіше.

Перший крок у напрямку телемедицини Україна зробила ще у 2007 році, коли був створений Державний клінічний науково-практичний центр телемедицини МОЗ. На той час це була новаторська ініціатива, яка закладала основи для подальшого розвитку цього напряму.

Телемедицина в Україні з’явилася у відповідь на виклики часу, зокрема на потребу забезпечити якісну меддопомогу людям, у яких є логістичні проблеми: географічні, проблеми, пов’язані зі здоров’ям.

2017 рік став знаковим завдяки запуску електронної системи охорони здоров’я. Ця система відкрила нові можливості для взаємодії пацієнтів і медичних працівників, зокрема через впровадження електронних медичних карток, рецептів та інших сервісів.

Але прорив відбувся у 2018 році. Тоді Верховна Рада України ухвалила Закон «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості».

Стаття 4 цього закону прямо передбачає впровадження сучасних технологій, зокрема телемедицини. Відтепер навіть жителі сіл, де до найближчої лікарні годинами добиратися, отримали змогу отримувати консультації від лікарів.

Ще одна важлива подія сталася у 2021 році, коли МОЗ України наказом №1066 дозволило видавати медичні висновки тимчасової непрацездатності без огляду пацієнта, лише на підставі телемедичних консультацій. Це порятунок під час епідемій, коли особистий візит до лікаря іноді небажаний або навіть неможливий.

У 2023 році Україна затвердила Стратегію розбудови телемедицини, що стала основою для подальшого впровадження інновацій. Саме ця стратегія – дороговказ для багатьох організацій, серед яких і Карітас України.

Карітас активно долучився до цього процесу, створюючи телемедичні сервіси в своїй мережі медцентрів. Уже два з десяти центрів працюють над впровадженням телемедицини, і до кінця лютого 2025 року планується надати 630 телемедичних консультацій у Харківському, Полтавському та Дніпропетровському регіонах.

Чому це важливо? Бо телемедицина відповідає потребам сучасного суспільства. Вона заощаджує час, дозволяє швидко отримати кваліфіковану допомогу та робить медицину доступною для всіх, так підтримуючи шлях суспільства до безбар’єрності.

Колись візит до лікаря був подією. Потрібно було записатися на прийом, дістатися лікарні, витратити час у черзі, а потім іще чекати результатів аналізів чи обстежень. Сьогодні медицина стає все ближчою, буквально на відстані кількох кліків.

Уявіть звичайний день. Ви на роботі, і раптом починає боліти голова, підвищується температура. Під час епідемії до лікаря можна не їхати. Ви відкриваєте мобільний застосунок, записуєтесь на консультацію і вже за 10 хвилин спілкуєтесь із лікарем через відеозв’язок. Він уточнює ваші симптоми, аналізує вашу історію хвороби (яка вже зберігається в електронній системі) і виписує електронний рецепт та медичний висновок про тимчасову непрацездатність на 5 днів (за потребою). Без черг, без нервів – і ліки вже чекають на вас у найближчій аптеці.

Чому це корисно?

1. Економія часу. Вам не потрібно їхати в лікарню, брати вихідний, стояти в черзі. Усе вирішується онлайн.

2. Доступність. Особливо важливо для мешканців віддалених сіл або районів, де немає лікарів.

3. Можливість отримати альтернативну думку. Ви можете консультуватися з фахівцями з іншого міста чи навіть країни.

4. Екстрені поради. У випадках, коли діяти потрібно швидко, телемедицина може врятувати здоров’я або навіть життя.

Для лікарів телемедицина – це можливість працювати ефективніше. Вони можуть швидко реагувати на запити пацієнтів, обмінюватися інформацією з колегами, проводити консиліуми. До того ж, це допомагає уникнути перевантаження лікарень: багато питань можна вирішити дистанційно, залишаючи більше часу для тих, хто справді потребує особистого прийому.

Це широкий спектр можливостей: від електронних рецептів до дистанційного моніторингу стану пацієнтів. Зокрема, сучасне обладнання дозволяє проводити:

Аускультацію (прослуховування легень чи серця);

Пульсоксиметрію (вимірювання рівня насиченості киснем крові);

Дерматологічні дослідження (наприклад, оцінка родимок).

Навіть операції тепер можуть проводитися з використанням телемедичних технологій. Уявіть, як лікар у віддаленому регіоні отримує консультацію під час операції від провідного спеціаліста з Києва. Це заощаджує час і ресурси.

Навіть звичайний похід за довідкою тепер можна зробити онлайн.

Ви записали дитину в садочок, але потрібна довідка про стан здоров’я. Телемедицина дозволяє швидко отримати консультацію і необхідний документ.

У вас закінчилися ліки, але для нового рецепта потрібна консультація лікаря. Замість візиту до клініки, ви отримуєте рецепт через застосунок.

Потрібна консультація вузького спеціаліста, але до нього черга на місяці. Телемедицина дає можливість звернутися до лікаря з іншого міста чи навіть країни.

Телемедицина стала рятівним кругом для українців, особливо у зонах бойових дій. В умовах обмеженого доступу до медичної допомоги через брак кадрів і небезпеку пересування, телемедицина забезпечує:

Швидке консультування;

Психологічну підтримку;

Моніторинг стану пацієнтів із хронічними захворюваннями.

Це також важливий інструмент для розвитку паліативної допомоги та програм догляду вдома.

Телемедицина значно розширює доступ до меддопомоги, особливо для мешканців віддалених і прифронтових територій, маломобільних людей, громадян, які перебувають в евакуації за кордоном.

Що далі?

На нещодавному eHealth Summit 2024 анонсували нові кроки у розвитку телемедицини в Україні. Серед них – створення електронного кабінету пацієнта та єдиної амбулаторної картки. Це значно спростить взаємодію між лікарем і пацієнтом, зробивши медичну допомогу ще доступнішою.

Телемедицина не стоїть на місці. У майбутньому нас чекає ще більше інновацій: від роботів-асистентів до систем штучного інтелекту, які допоможуть лікарям ставити діагнози ще точніше. Уже зараз є можливості дистанційно контролювати стан здоров’я за допомогою спеціальних пристроїв: вимірювати тиск, рівень цукру чи навіть знімати ЕКГ. Лікар у вашій кишені – це не фантастика, це сьогодення. Це майбутнє, яке вже настало, і яке ми маємо продовжувати розвивати задля здоров’я кожного з нас.