Росіяни змушують школярів в окупації писати 25 квітня “диктант перемоги”

Участь у диктанті обов’язкова участь – дітей записують без згоди.

Росіяни на окупованих територіях України примусово залучають школярів до написання “диктанту перемоги” 25 квітня.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Участь у диктанті обов’язкова участь – дітей записують без згоди. Таким чином триває пропаганда війни, адже– поруч зі школярами сидітимуть окупанти з “СВО”.

“Викривлення історії – кремль виправдовує війну, маніпулюючи фактами. Це не про освіту – це про цинічну брехню, нав’язану дітям!”, ‒ зазначили у ЦНС.

Людям радять ігнорувати примусові заходи і повідомляти про злочини окупантів через анонімний чат-бот.