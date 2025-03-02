Росіяни змушують школярів в окупації писати 25 квітня “диктант перемоги”

Росіяни на окупованих територіях України примусово залучають школярів до написання “диктанту перемоги” 25 квітня.
Про це повідомили у Центрі національного спротиву.
Участь у диктанті обов’язкова участь – дітей записують без згоди. Таким чином триває пропаганда війни, адже– поруч зі школярами сидітимуть окупанти з “СВО”.
“Викривлення історії – кремль виправдовує війну, маніпулюючи фактами. Це не про освіту – це про цинічну брехню, нав’язану дітям!”, ‒ зазначили у ЦНС.
Людям радять ігнорувати примусові заходи і повідомляти про злочини окупантів через анонімний чат-бот.
- Раніше стало відомо, що Кремль продовжує мілітаризацію українських дітей на ТОТ Луганщини. Відомо, що майже 60 тисяч українських школярів в окупації стали частиною російських "Юнармії" та "Руху перших".