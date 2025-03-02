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Росіяни змушують школярів в окупації писати 25 квітня “диктант перемоги”

Участь у диктанті обов’язкова участь – дітей записують без згоди. 

Росіяни змушують школярів в окупації писати 25 квітня “диктант перемоги”
Фото: Центр нацспротиву

Росіяни на окупованих територіях України примусово залучають школярів до написання “диктанту перемоги” 25 квітня.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Участь у диктанті обов’язкова участь – дітей записують без згоди. Таким чином триває пропаганда війни, адже– поруч зі школярами сидітимуть окупанти з “СВО”.

“Викривлення історії – кремль виправдовує війну, маніпулюючи фактами. Це не про освіту – це про цинічну брехню, нав’язану дітям!”, ‒ зазначили у ЦНС.

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Людям радять ігнорувати примусові заходи і повідомляти про злочини окупантів через анонімний чат-бот

  • Раніше стало відомо, що Кремль продовжує мілітаризацію українських дітей на ТОТ Луганщини. Відомо, що майже 60 тисяч українських школярів в окупації стали частиною російських "Юнармії" та "Руху перших".
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