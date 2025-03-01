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Спротив: на ТОТ Луганської області у російських мілітарних організаціях вже понад 55 тисяч дітей

За “офіційною” статистикою російських окупантів на 1 березня 2025 року, майже 5 800 дітей в "Юнармії", ще 50 000 школярів втягнули у "Рух перших".

Спротив: на ТОТ Луганської області у російських мілітарних організаціях вже понад 55 тисяч дітей
Фото: Центр національного спротиву

Кремль продовжує мілітаризацію українських дітей на ТОТ Луганщини. Відомо, що майже 60 тисяч українських школярів в окупації стали частиною російських "Юнармії" та "Руху перших".

Про це інформує Центр національного спротиву.

"За "офіційною" статистикою російських окупантів на 1 березня 2025 року, майже 5 800 дітей на ТОТ Луганщини вже стали частиною "юнармії" – путінського аналога "гітлерюгенду". Ще 50 000 школярів втягнули у черговий пропагандистський проєкт – "двіжєнія пєрвих". Ну а для тих, хто ще сумнівається, є ще одна "чудова" ініціатива – "орлята росії". Про це прозвітував "міністр" освіти квазіутворення лнр іван кусов", — ідеться у повідомленні.

Дітям промивають мізки російською пропагандою та переконують, що "Україна – їхній ворог". Їм розповідають, що бути солдатом Кремля – це не просто нормально, а почесно. У спротиві підкреслюють, що дітей готують до майбутньої війни, ще навіть не навчивши мислити. "Зрештою, останнього окупанти бояться найбільше – тому мислити на ТОТ України трактується як злочин".

Окрім цього відомо, що учасників мілітарних рухів примушують до праці, використовують у пропагандистських "гуманітарних місіях" та активно нав’язують російські наративи.

  • Минулого року російські окупанти залучили близько 1000 українських дітей з ТОТ Запорізької області до мілітаризованого руху "Юнармія" для так званого "перевиховання" молоді.
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