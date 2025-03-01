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Міноборони: у лютому РФ втратила 36 570 військових на війні в Україні

У порівнянні з січнем, в лютому дещо зменшилась кількість бойових зіткнень: 3 274 проти 5 087.

Міноборони: у лютому РФ втратила 36 570 військових на війні в Україні
Піхота 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ впевнено стримує росіян на Лиманському напрямку.
Фото: 95 ОДШБр

У лютому російська армія скинула понад 3 522 КАБи по позиціях Сил оборони, також втрати ЗС РФ складають 36 570 солдатів.

Про це інформує Міноборони.

"Упродовж лютого, у порівнянні з січнем, дещо зменшилась кількість бойових зіткнень: 3 274 проти 5 087. Натомість зросла кількість ворожих авіаударів по позиціях наших військ та прифронтових населених пунктах. У лютому російська тактична авіація скинула понад 3 522 КАБи. У січні застосувала загалом близько 2 400 керованих авіаційних бомб", — ідеться у повідомленні.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, в лютому армія РФ зазнала значних безповоротних і санітарних втрат живої сили – 36 570 осіб. Умовно, це чисельність трьох мотострілецьких дивізій. 

Також у лютому Сили оборони знищили та уразили 1 415 артсистем противника. Такої кількості вистачило б на укомплектування понад 78 артилерійських дивізіонів (в артдивізіоні армії рф – 18 стволів). 

Крім того, за місяць було знищено 331 ворожий танк. "За останні сім місяців це найвищий показник ворожих втрат у цій номенклатурі ОВТ. Додамо, що найбільш результативно по ворожих танках наші захисники відпрацювали у жовтні 2023 року, тоді упродовж місяця було знищено 521 танк противника", зазначають у відомстві.

Також Силами оборони було знищено або пошкоджено 596 ворожих бойових броньованих машин. Умовно – це кількість ББМ для майже трьох мотострілецьких дивізій армії РФ. 

У лютому українські війська уразили найбільшу кількість автомобілів ворога за весь період від початку широкомасштабного вторгнення рф – 3 472 одиниці автотранспорту та автоцистерн.

  • За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1050 російських окупантів і знищили 11 ворожих танків.
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