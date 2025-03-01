Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Білий дім звинуватив українців у великій кількості СЗЧ і написав, що більшість готова на територіальні поступки
Білий дім звинуватив українців у великій кількості СЗЧ і написав, що більшість готова на територіальні поступки
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Нервова зустріч Зеленського і Трампа у Білому домі (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Зеленський вступив у суперечку з Трампом і його віцепрезидентом Венсом через переговори з РФ
Зеленський вступив у суперечку з Трампом і його віцепрезидентом Венсом через переговори з РФ
На фронті загинув Василь Ратушний – учасник Євромайдану, син письменниці Світлани Поваляєвої та брат Романа Ратушного
На фронті загинув Василь Ратушний – учасник Євромайдану, син письменниці Світлани Поваляєвої та брат Романа Ратушного
В НСЗУ прокоментували чутки про розривання декларацій з сімейними лікарями з 1 березня
В НСЗУ прокоментували чутки про розривання декларацій з сімейними лікарями з 1 березня
Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському каналу Fox News
Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському каналу Fox News
Що не так з Масляною. Чому українці мають відмовитися від цієї традиції
Що не так з Масляною. Чому українці мають відмовитися від цієї традиції
ГоловнаСуспільствоВійна

Наслідки атаки РФ по Харкову: 12 постраждалих, серед них — двоє дітей

Під російськими ударами опинилися три райони Харкова. 

Наслідки атаки РФ по Харкову: 12 постраждалих, серед них — двоє дітей
обстріли Харкова
Фото: Офіс генпрокурора

Російська армія здійснила масштабну атаку безпілотниками по Харкову. Унаслідок обстрілу постраждали 12 людей, серед яких двоє дітей.

Фото: Офіс генпрокурора

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, в ніч на 1 березня ворог завдав масований удар безпілотниками по трьох районах Харкова. 

У Шевченківському районі зафіксовано влучання БпЛА в арку біля багатоповерхового житлового будинку. Гострої реакції на стрес зазнала 6-річна дівчинка. 

Фото: Офіс генпрокурора

Ще один удар прийшовся по медичній установі у центрі міста. Постраждали чотири жінки – пацієнтки цього медзакладу. Один з безпілотників поцілив у проїжджу частину поблизу автосалону та житлового комплексу. Також зафіксовано атаку БпЛА по території садового товариства. 

Фото: Офіс генпрокурора

У Київському районі юезпілотник вдарив по непрацюючій офісній будівлі, яка вже неодноразово піддавалась ворожим обстрілам. Ще один БпЛА поцілив у двоповерхове комерційне приміщення. Пошкоджено багатоквартирні будинки, аптеки, кафе, магазини тощо. 

Жінка зазнала гострої реакції на стрес. Чоловік та 6-річний хлопчик отримали поранення від скла, ще один чоловік вдарився головою під час вибуху. Правоохоронці також зафіксували удар безпілотника по АЗС. Трьом співробітникам надано медичну допомогу: їм діагностували гостру реакцію на стрес.

Фото: Офіс генпрокурора

Ворожий безпілотник поцілив у приватний житловий будинок у Новобаварському районі. На щастя, там нікого не було. Вибуховою хвилею також пошкоджено приміщення типографії.

За процесуального керівництва Шевченківської, Київської та Новобаварської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України). 

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies