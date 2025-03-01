Унаслідок російської агресії на Херсонщині постраждали четверо цивільних

Упродовж минулої доби російська армія завдала ударів по 33 населених пунктах Херсонської області. Унаслідок ворожої атаки постраждали четверо людей.

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Червоний Маяк, Михайлівка, Берислав, Дудчани, Новокаїри, Білозерка, Кізомис, Дар'ївка, Милове, Новодмитрівка, Золота Балка, Тягинка, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Олександрівка, Велетенське, Качкарівка, Антонівка, Понятівка, Садове, Зеленівка, Придніпровське, Інженерне, Комишани, Дніпровське, Осокорівка, Бургунка, Веселе, Козацьке, Миколаївка, Саблуківка, Токарівка та місто Херсон.

Під ударами РФ опинилися соціальна інфраструктура; житлові квартали населених пунктів області, зокрема росіяни пошкодили багатоповерхівку та 15 приватних будинків.Також окупанти понівечили господарчі споруди, гараж та приватний автомобіль.

Через російську агресію 4 людини дістали поранення.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 1 "Shahed-131/136".

Також, за інформацією очільника Херсонської МВА, уночі 28 лютого росіяни атакували дроном передмістя обласного центру.

З Антонівки до лікарні доправлено 86-річну жінку. Внаслідок ворожого обстрілу вона отримала мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, уламкові поранення.

Також через атаку ворожого дрона постраждав 56-річний чоловік. Лікарі діагностували в нього вибухову травму та уламкові поранення ніг. А близько шостої ранку окупанти скинули вибухівку з БпЛА на цивільний автомобіль. Внаслідок удару 74-річний чоловік дістав уламкові поранення рук і садна обличчя.