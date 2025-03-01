Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському каналу Fox News

Президент України Володимир Зеленський після публічної суперечки у Білому домі з Дональдом Трампом та Джей Ді Венсом і дострокового завершення візиту до Вашингтона без підписання угоди про надра поспілувався з журналістами каналу Fox News. Далі - головні заяви глави держави.

"Я дуже вдячний американцям за підтримку, вдячний президенту Трампу, вдячний Конгресу, ви допомогли нам вижити, ми назавжди стратегічні партнери. Нам треба бути чесними, прямими, щоб зрозуміти один одного. Ніхто не хоче закінчити війну більше, ніж ми".

"Президент Трамп неодноразово казав, що закінчить війну. Сподіваюсь, так і буде. Президент Рейган казав, що "мир - це не лише відсутність війни". Припинення війни без гарантій безпеки це надто чутливе питання для українців".

"Я казав, що ми готові підписати документ про копалини. Я хотів поділитися з президентом своїми думками про цю угоду".

"Ми вважаємо росіян вбивцями і ворогами. Ми вважаємо європейців та американців друзями. Ми хочемо, щоб це було зрозуміло".

"Дякую ще раз за запрошення у США. Угода про мінерали - перший крок до гарантій безпеки. Я поважаю своїх солдатів, громадян. Вони бояться, що Путін повернеться. Я казав, якщо нас не приймають в НАТО - добре, ніхто не тисне. Але ми маємо побудувати НАТО в Україні. Я хочу розуміти, які кроки до миру. Це не моє питання, це питання наших людей".

"Без підтримки США нам буде складно боротися з Росією. Але ми не можемо втратити наші цінності, людей, свободу. Росія прийшла на нашу землю. Вони вбили стільки людей. Просто забути це? Сказати, що Путін хороший? Ні!"

"Європа готова ввести миротворців. Європа готова фінансувати нашу армію. Нам треба знайти місце для США, зрозуміти, як наш найбільший партнер дасть нам гарантії безпеки. Тоді можна перейти до дипломатії. Нам недостатньо зброї для того, щоб вигнати росіян. Ми не бачимо бажання від США давати зброю".

"Тільки народ України може визначати, чи треба мені йти у відставку. Я завжди готовий. Не вважаю, що це хороша ідея".

"Не знаю, чи те, що сталося у Білому домі, було заплановане заздалегідь. Коли багато політиків говорять, що наші міста зруйновані, ми втратили мільйони солдатів, вони не герої, бо втікають - я просив неодноразово, будьте коректні, говоріть правду, це не смішно, це не казка, це реальне життя. Коли наші партнери продовжують таке повторювати, це не шлях для друзів, для партнерів".

"Я завжди відкритий для ЗМІ, але те, що сталося, це некрасиво. Були чутливі речі. Ми хотіли говорити прямо і чесно. Ми не хочемо сюрпризів, це найгірша річ під час війни".

"Путіну все одно, яка компанія - українська, європейська, американська - він просто приходить і окуповує".

"Я б хотів, щоб Трамп був більше на нашому боці. Війна почалася, коли Росія її принесла в нашу країну. Усі українці хочуть чути, що США на нашому боці. Він хоче знайти шлях до діалогу з Путіним. Але він казав - мир через силу".

"Наші відносини з Трампом - це не відносини двох людей, це історичні відносини двох держав. Чи можуть вони бути врятовані після того, що сталося сьогодні? Безумовно".