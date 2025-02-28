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У Держприкордонслужбі пояснили, які категорії чоловіків зможуть возити гуманітарні вантажі з-за кордону

Заброньовані на період мобілізації, визнані непридатними до військової служби за станом здоров’я, багатодітні батьки — у ДПСУ назвали всі категорії.

У Держприкордонслужбі пояснили, які категорії чоловіків зможуть возити гуманітарні вантажі з-за кордону
Пункт прокуску
Фото: ДПСУ

В ДПСУ пояснили, які категорії чоловіків зможуть перетинати кордон для гуманітарних та медичних вантажів.

Про це ідеться у повідомленні Держприкордонслужби.

В ДПСУ нагадують, що уряд вніс зміни в Правила перетинання державного кордону, які визначені Постановою КМУ від 27.01.1995 № 57, для окремих категорій громадян України. Відповідні зміни схвалені Постановою КМУ від 25.02.2025 № 213.

Зокрема, це стосується громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які прямують для перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги.

Відповідно до змін, відтепер виїзд цієї категорії громадян відбуватиметься не за реєстрацією в системі "Шлях", адже Міністерство розвитку громад та територій та обласні військові адміністрації не вноситимуть інформацію про них до системи та не виноситимуть рішення про виїзд за межі України.

Наразі пропуск громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які прямують для перевезення гуманітарних та медичних вантажів можливий, якщо вони відповідають умовам пропуску, визначеним в пунктах 21, 26, 29, 214 та 220 Правил перетинання державного кордону громадянами України.

Виходячи із зазначених пунктів, перетинати кордон для перевезення гуманітарних та медичних вантажів при наявності відповідних документів, що дають право на перетин кордону під час воєнного стану, можуть наступні категорії чоловіків:

  • заброньовані на період мобілізації;
  • визнані непридатними до військової служби за станом здоров’я;
  • багатодітні батьки;
  • чоловіки, які мають дитину віком до 18 років та дружину, яка проходить військову службу;
  • які самостійно виховують дитину;
  • особи з інвалідністю;
  • водії транспортних засобів суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом;
  • інші особи, які підпадають під зазначені вище пункти.

Держприкордонслужба просить громадян звернути увагу на ці зміни, детально з ними ознайомитися і враховувати при плануванні перетинання кордону.

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