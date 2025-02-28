На тимчасово окупованій ЗАЕС відновили живлення від резервної лінії

На окупованій Запорізькій АЕС відновили живлення резервної лінії 330 кВ, яка внаслідок обстрілів РФ була відключена з 11 лютого.

Про це повідомили у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).

"На українській Запорізькій атомній електростанції команда МАГАТЕ повідомила, що єдина резервна лінія електропередач напругою 330 кВ, знову була підключена після того, як вона була втрачена на тиждень через невідомі військові дії. Однак ситуація з електропостачанням за межами об’єкта залишається дуже складною", — йдеться у звіті.

Водночас, співробітники агентства повідомили, що поблизу майданчика ЗАЕС знову лунали вибухи. А ввечері 24 лютого міжнародні спостерігачі чули численні автоматні черги.