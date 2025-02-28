Землю Успенського собору в Каневі, яка була під контролем УПЦ МП, повернули у державну власність

Успенський собор занесений до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятка археології національного значення.

Прокуратура Черкаської області домоглася повернення у державну власність землі Успенського собору в Каневі, яку використовувала УПЦ МП.

Про це ідеться у повідомленні пресслужби Черкаської обласної прокуратури.

"Смілянською окружною прокуратурою забезпечено виконання судового рішення, яким за позовом прокурора усунуто перешкоди державі в особі Черкаської обласної військової адміністрації у користуванні та розпорядженні земельною ділянкою під пам’яткою археології національного значення – Успенським (Георгіївським) собором, збудованим 1144 року", — ідеться в повідомленні відомства.

Раніше прокуратура повідомляла про повернення за її ініціативою цієї видатної пам’ятки археології, якою володіла Київська митрополія УПЦ, у державну власність.

З метою повного поновлення інтересів держави прокуратурою також вжито заходів щодо повернення з постійного користування УПЦ земельної ділянки історико-культурного призначення, на якій розташовано Успенський собор та щодо якої без погодження відповідних органів охорони культурної спадщини було незаконно змінено цільове призначення на землі громадської забудови.

Наразі на виконання рішення суду за позовом прокурора скасовано державний акт на право постійного користування землею Київської митрополії УПЦ та державну реєстрацію земельної ділянки з незаконним цільовим призначенням в Державному земельному кадастрі.

Прокуратурою наразі вживаються заходи щодо формування нової земельної ділянки як землі історико-культурного призначення.