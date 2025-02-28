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​Заочно повідомлено про підозру російському полковнику, який наказав атакувати хімзброєю українських захисників Донеччини

За допомогою хімзброї ворог намагався прорвати оборону в районі селища Спірне.

​Заочно повідомлено про підозру російському полковнику, який наказав атакувати хімзброєю українських захисників Донеччини
Архівне фото
Фото: Командування Сил підтримки ЗСУ

Служба безпеки заочно повідомила про підозру комбригу армії Росії, який наказав атакувати українських захисників Донеччини забороненою хімічною зброєю. Йдеться про полковника Романа Шкробу – командира 123-ї мотострілецької бригади Південного військового округу.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними контррозвідки та слідства СБУ, 20 грудня 2023 року Шкроба віддав наказ підлеглим на застосування газових гранат К-51 та РГ-Во проти українських захисників на Донеччині.

За допомогою хімзброї ворог намагався прорвати оборону українських військ під час безперервних боїв у районі селища Спірне. Використовуючи гранати з хімзарядом, зокрема - сльозогінним газом, росіяни сподівалися змусити українських воїнів покинути оборонні укриття під час наступу штурмових груп окупантів.

Наразі окупанту заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу (воєнний злочин, вчинений за попередньою змовою групою осіб). Тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати його.

У грудні 2024 року СБУ повідомила про заочну підозру російському генералу Ігорю Кіріллову – начальнику військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ. 

Як повідомлялося, дві лабораторії Організації із заборони хімічної зброї підтвердили застосування Росією хімзброї в Україні. 

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