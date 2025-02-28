Кабелі для Укрзалізниці: Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою нардепа Бондаря

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під вартою чинного народного депутата Віктора Бондаря, якого Спеціальна антикорупційна прокуратура називає одним з організаторів заволодіння понад 140 млн грн при закупівлі кабелів АТ "Укрзалізниця".

Про це повідомила пресслужба АП ВАКС.

Апеляційна палата ВАКС розглянула скарги захисту про зміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 100 млн грн.

"За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає", - йдеться у повідомленні.

Ім'я нардепа не називають, однак, судячи з опису справи, йдеться саме про Віктора Бондаря.

Раніше підозру також отримав колишній радник Офісу Президента, ексспівробітник СБУ Артем Шило. Торік у квітні він вийшов під заставу.

Як повідомлялося, 17 січня НАБУ і САП повідомили Бондарю про підозру в тому, що він є співкерівником організованої групи, викритої на заволодінні коштами АТ "Укрзалізниця" під час закупівлі кабельно-провідникової продукції.

14 лютого ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене в.о. генепрокурора, про зміну запобіжного заходу чинному нардепу – одному з організаторів заволодіння понад 140 млн грн при закупівлі кабелів АТ "Укрзалізниця".

Подробиці справи трансформаторів для Укрзалізниці

Слідство встановило, що організована група була створена у 2021 році з метою контролю за грошовими коштами УЗ. У червні-грудні 2022 року керівник групи через підконтрольних службових осіб перевізника забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів.

Постачання трансформаторів провели за завищеною вартістю. Крім того, як підставу для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами співучасники використали лист Служби безпеки України «Щодо загроз державній безпеці», натомість звʼязки як компанії, яка «виграла» тендер, так і її контролера з Росії навмисно проігнорували.

Трансформатори закуповували через зареєстровану в Болгарії фірму-прокладку в узбецького виробника, яким частково володіють юридичні особи з Росії, та перепродавали УЗ за вдвічі завищеною ціною. Як наслідок, Укрзалізниця зазнала збитків на суму 94,7 млн грн, якими заволоділи учасники злочину.

2 квітня 2024 року затримали керівника організованої групи та трьох інших осіб. 3 квітня підозри отримали семеро фігурантів.



