Антикорсуд забрав у дружини посадовця Головного управління Нацполіції у Києві квартиру і машину

Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави квартиру та машину начальника відділу контролю за обігом зброї Головного управління Національної поліції у Києві та його дружини.

Про це йдеться у пресрелізі суду.

“24 лютого 2025 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила цивільний позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до начальника відділу контролю за обігом зброї Головного управління Національної поліції у м. Києві та його дружини про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави”, ‒ йдеться у повідомленні.

Суд визнав необґрунтованими та стягнув в дохід держави активи, що належать дружині посадовця, а саме – квартиру у Києві загальною площею 94,8 кв.м та автомобіль Volkswagen Touareg, 2016 року випуску.

“Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано”, ‒ нагадали у суді.