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Антикорсуд забрав у дружини посадовця Головного управління Нацполіції у Києві квартиру і машину

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила цивільний позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Антикорсуд забрав у дружини посадовця Головного управління Нацполіції у Києві квартиру і машину
Фото: З відкритих джерел

Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави квартиру та машину начальника відділу контролю за обігом зброї Головного управління Національної поліції у Києві та його дружини.

Про це йдеться у пресрелізі суду.

“24 лютого 2025 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила цивільний позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до начальника відділу контролю за обігом зброї Головного управління Національної поліції у м. Києві та його дружини про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави”, ‒ йдеться у повідомленні.

Суд визнав необґрунтованими та стягнув в дохід держави активи, що належать дружині посадовця, а саме – квартиру у Києві загальною площею 94,8 кв.м та автомобіль Volkswagen Touareg, 2016 року випуску.

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“Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано”, ‒ нагадали у суді.

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