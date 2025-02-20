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Затримали ще чотирьох агентів РФ, які займалися підпалами у Київській та Волинській областях

На Київщині троє ворожих поплічників підпалили будівлю сільради, а на Волині агент РФ палив двері квартир військовослужбовців.

Затримали ще чотирьох агентів РФ, які займалися підпалами у Київській та Волинській областях
Затримані палії
Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали ще чотирьох паліїв, які на замовлення фсб діяли у Київській та Волинській областях. Пріоритетними цілями ворога були адмінбудівлі держустанов та помешкання сімей українських військових.

Про це повідомили у Нацполіції та СБУ

Для виконання завдань росіяни дистанційно завербували місцевих жителів, які шукали "легкі гроші" на телеграм-каналах.

На Київщині затримали трьох мешканців Обухівського району віком 18 та 20 років, які підпалили будівлю однієї з місцевих сільрад на Фастівщині. Вони розбили вікно в установі, а потім вилили всередину приміщення легкозаймисту суміш і підпалили. 

Правоохоронці з'ясували, що за скоєне їм обіцяли винагороду розміром 120 тисяч гривень.

Сільрада, яку намагалися підпалити на Київщині
Фото: Нацполіція
Сільрада, яку намагалися підпалити на Київщині

На Волині затримано ще одного фігуранта. Ним виявився 38-річний місцевий житель, який раніше відбував тюремний строк за наркозлочини, а після "відсидки" пішов на співпрацю з фсб.

За вказівкою окупантів він підпалював вхідні двері квартир, де проживають українські військовослужбовці. Наступним його завданням було вчинення диверсій на об’єктах мобільного зв’язку поблизу Луцька.

Правоохоронці затримали зловмисника на спробі підпалу технологічного обладнання стільникової вежі в районі обласного центру.

Під час обшуків у затриманих виявлено засоби підпалу та мобільні телефони із доказами підривної діяльності в інтересах РФ.

Один із затриманих російських агентів
Фото: СБУ
Один із затриманих російських агентів

Фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 360 (умисне пошкодження або руйнування телекомунікаційної мережі);
  • ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

  • Нещодавно на Дніпропетровщині, Хмельниччині та у Рівному СБУ і Нацполіція затримали п’ятьох осіб, які на замовлення Росії вчиняли підпали.
  • У 2024 році в Україні затримали сімох фігурантів, які вчинили теракти біля адмінбудівель, а також 201 зловмисника за підпали авто.
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