Верховний Суд скасував санкції проти француза, які запровадив Зеленський

Верховний Суд визнав протиправним і нечинним указ Президента України про введення санкцій, зокрема, в частині, яка стосується француза Луі-Мішеля Дюрея, передає «Інтерфакс-Україна».

Дюрей до 2022 року багато років працював у французькій банківській групі BNP Paribas. У 2022- році група через санкції проти РФ заявила про зупинку нового бізнесу на території країни-агресора.

Указом Президента від 19 лютого 2023 року до француза застосували шість санкцій терміном на 10 років: тут ідеться від блокування активів та запобігання виведенню капіталів за межі України до зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань та заборони в'їзду на територію нашої держави.

Громадянин Франції подав скаргу до Верховного Суду торік 16 серпня, 25 вересня до справи залучили НБУ і РНБО як третіх осіб. Дюрей на суді заявляв, що у момент запровадження Україною санкцій він уже декілька років не перебував на посаді члена Ради директорів чи будь-якій іншій посаді у ТОВ "Сетелем Банк", бо його звільнили з посади 13 жовтня 2020 року.

НБУ заперечував проти зняття санкцій, але суд виніс рішення на користь француза. Якщо відповідач не подасть апеляційну скаргу, рішення Верховного Суду набуде законної сили.

Видання зазначає, що це перше відоме подібне рішення суду щодо визнання противоправним та нечинним введення персональних санкцій проти конкретної людини.