У Бериславі ворожий дрон влучив у гаражний бокс медзакладу

Російський дрон скинув вибухівку на гаражний бокс медзакладу у Бериславі Херсонської області.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Сьогодні близько 15:00 російський дрон-камікадзе влучив у гаражний бокс медичного закладу. Внаслідок удару загорівся дах гаража та автомобіль швидкої допомоги", — ідеться у повідомленні.

За попередніми даними, постраждалих серед персоналу немає.