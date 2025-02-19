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У Бериславі ворожий дрон влучив у гаражний бокс медзакладу

Вщент згоріло авто швидкої допомоги.

У Бериславі ворожий дрон влучив у гаражний бокс медзакладу
Фото: Херсонська ОВА

Російський дрон скинув вибухівку на гаражний бокс медзакладу у Бериславі Херсонської області. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Сьогодні близько 15:00 російський дрон-камікадзе влучив у гаражний бокс медичного закладу. Внаслідок удару загорівся дах гаража та автомобіль швидкої допомоги", — ідеться у повідомленні.

За попередніми даними, постраждалих серед персоналу немає.

  • Уранці 19 лютого росіяни атакували житлову забудову у Білозерці Херсонської області. Зруйновано місцеву амбулаторію. Поранень зазнали восьмеро цивільних.
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