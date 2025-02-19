У Бериславі ворожий дрон влучив у гаражний бокс медзакладу

Російський дрон скинув вибухівку на гаражний бокс медзакладу у Бериславі Херсонської області.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Сьогодні близько 15:00 російський дрон-камікадзе влучив у гаражний бокс медичного закладу. Внаслідок удару загорівся дах гаража та автомобіль швидкої допомоги", — ідеться у повідомленні.
За попередніми даними, постраждалих серед персоналу немає.
- Уранці 19 лютого росіяни атакували житлову забудову у Білозерці Херсонської області. Зруйновано місцеву амбулаторію. Поранень зазнали восьмеро цивільних.