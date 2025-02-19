ОВА: на Донеччині у зоні бойових дій досі перебувають 218 дітей

У зоні активних бойових дій в Донецькій області досі перебувають 218 дітей.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив начальник відділу планування заходів цивільного захисту, реагування на НС та підготовки у сфері цивільного захисту управління організації цивільного захисту населення і території департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОДА Сергій Гончаров, пише Укрінформ.

Зокрема, у 16 громадах, які відносяться до територій активних бойових дій, знаходяться 42 285 цивільних, з них — 218 дітей.

Всі ці 218 дітей мешкають у населених пунктах Лиманської територіальної громади.

"Ця цифра "плаваюча", бо крім тих дітей, які евакуюються, є така категорія, як додатково виявлені діти. Тобто це діти, яких, наприклад, батьки завезли на цю територію і їх виявили місцеві органи виконавчої влади або Національна поліція", — пояснив Гончаров.