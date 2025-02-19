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ОВА: на Донеччині у зоні бойових дій досі перебувають 218 дітей

Загалом у населених пунктах в зоні бойових дій перебувають 42 285 цивільних.

ОВА: на Донеччині у зоні бойових дій досі перебувають 218 дітей
Фото: Нацполіція

У зоні активних бойових дій в Донецькій області досі перебувають 218 дітей.  

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив начальник відділу планування заходів цивільного захисту, реагування на НС та підготовки у сфері цивільного захисту управління організації цивільного захисту населення і території департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОДА Сергій Гончаров, пише Укрінформ.

Зокрема, у 16 громадах, які відносяться до територій активних бойових дій,  знаходяться 42 285 цивільних, з них — 218 дітей.

Всі ці 218 дітей мешкають у населених пунктах Лиманської територіальної громади.

"Ця цифра "плаваюча", бо крім тих дітей, які евакуюються, є така категорія, як додатково виявлені діти. Тобто це діти, яких, наприклад, батьки завезли на цю територію і їх виявили місцеві органи виконавчої влади або Національна поліція", — пояснив Гончаров.

  • Наразі на Донеччині залишаються 19 громад, населені пункти яких віднесені до зони активних бойових дій: Покровська, Часовоярська, Торецька, Бахмутська, Соледарська, Званівська, Сіверська, Іллінівська, Костянтинівська, Лиманська, Гродівська, Курахівська, Мар’їнська, Мирноградська, Новогродівська, Очеретинська, Селидівська, Вугледарська та Новоселівська.
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