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Єрмак: спецпредставник Трампа Кіт Келлог отримає повну інформацію про ситуацію на фронті

Глава ОПУ анонсував брифінги від військового командування та командувачів на місцях.

Єрмак: спецпредставник Трампа Кіт Келлог отримає повну інформацію про ситуацію на фронті
Кіт Келлог
Фото: EPA/UPG

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся у Києві зі спецпредставником президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом.

Андій Єрмак і Кіт Келлог у Києві 19 лютого 2024 року
Фото: ОПУ
Андій Єрмак і Кіт Келлог у Києві 19 лютого 2024 року

Єрмак заявив, що «для нас важливо, щоб Кіт Келлог отримав повну інформацію про те, що відбувається на фронті» і «щоб він побачив це на власні очі і отримав всі деталі».

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«Важливими будуть брифінги від військового командування та командувачів на місцях, про ситуацію на полі бою. Розраховуємо на продовження американської підтримки нашої держави. Хочемо, щоб стосунки між нашими країнами залишалися відкритими, в них панувала довіра та принципи взаємного успіху», - одав глава ОПУ.

Єрмак додав, що Росія «завжди маніпулює інформацією, намагається посіяти розкол, брехати, щоб посварити нас між собою». Тому українська сторона зацікавлена, аби «США були на стороні правди і справедливості, а вона за нами». 

«Ми зацікавлені в стратегічному, довготривалому та всеохоплюючому партнерстві із США. Україні потрібні гарантії безпеки, оборонне та економічне партнерство. Дякую за предметну зустріч. Працюємо далі, щоб був справедливий мир», - підсумував Єрмак.

  • Того ж дня Володимир Зеленський заявив під час брифінгу для представників ЗМІ, що Келлог  матиме змогу також отримати рейтинги довіри й можливість поспілкуватися з українцями, будуть при цьому зустрічі щодо військових, розвідки СБУ.
  • Зеленський також підтвердив готовність поїхати на фронт разом із Келлогом, щоб зустрітися з військовими, які захищають Україну від російської агресії.
  • Келлог прибув в Україну після зустрічі делегацій США і Росії у Саудівській Аравії, куди ані Україну, ані ЄС не запросили. 
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