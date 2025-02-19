Єрмак: спецпредставник Трампа Кіт Келлог отримає повну інформацію про ситуацію на фронті

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся у Києві зі спецпредставником президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом.
Єрмак заявив, що «для нас важливо, щоб Кіт Келлог отримав повну інформацію про те, що відбувається на фронті» і «щоб він побачив це на власні очі і отримав всі деталі».
«Важливими будуть брифінги від військового командування та командувачів на місцях, про ситуацію на полі бою. Розраховуємо на продовження американської підтримки нашої держави. Хочемо, щоб стосунки між нашими країнами залишалися відкритими, в них панувала довіра та принципи взаємного успіху», - одав глава ОПУ.
Єрмак додав, що Росія «завжди маніпулює інформацією, намагається посіяти розкол, брехати, щоб посварити нас між собою». Тому українська сторона зацікавлена, аби «США були на стороні правди і справедливості, а вона за нами».
«Ми зацікавлені в стратегічному, довготривалому та всеохоплюючому партнерстві із США. Україні потрібні гарантії безпеки, оборонне та економічне партнерство. Дякую за предметну зустріч. Працюємо далі, щоб був справедливий мир», - підсумував Єрмак.
- Того ж дня Володимир Зеленський заявив під час брифінгу для представників ЗМІ, що Келлог матиме змогу також отримати рейтинги довіри й можливість поспілкуватися з українцями, будуть при цьому зустрічі щодо військових, розвідки СБУ.
- Зеленський також підтвердив готовність поїхати на фронт разом із Келлогом, щоб зустрітися з військовими, які захищають Україну від російської агресії.
- Келлог прибув в Україну після зустрічі делегацій США і Росії у Саудівській Аравії, куди ані Україну, ані ЄС не запросили.