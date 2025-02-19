Єрмак: спецпредставник Трампа Кіт Келлог отримає повну інформацію про ситуацію на фронті

Глава ОПУ анонсував брифінги від військового командування та командувачів на місцях.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся у Києві зі спецпредставником президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом.

Фото: ОПУ Андій Єрмак і Кіт Келлог у Києві 19 лютого 2024 року

Єрмак заявив, що «для нас важливо, щоб Кіт Келлог отримав повну інформацію про те, що відбувається на фронті» і «щоб він побачив це на власні очі і отримав всі деталі».

«Важливими будуть брифінги від військового командування та командувачів на місцях, про ситуацію на полі бою. Розраховуємо на продовження американської підтримки нашої держави. Хочемо, щоб стосунки між нашими країнами залишалися відкритими, в них панувала довіра та принципи взаємного успіху», - одав глава ОПУ.

Єрмак додав, що Росія «завжди маніпулює інформацією, намагається посіяти розкол, брехати, щоб посварити нас між собою». Тому українська сторона зацікавлена, аби «США були на стороні правди і справедливості, а вона за нами».

«Ми зацікавлені в стратегічному, довготривалому та всеохоплюючому партнерстві із США. Україні потрібні гарантії безпеки, оборонне та економічне партнерство. Дякую за предметну зустріч. Працюємо далі, щоб був справедливий мир», - підсумував Єрмак.