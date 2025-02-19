Армія РФ атакувала БпЛА Вільхуватка на Куп'янщині

Російські військові атакували з безпілотника село Вільхуватка Куп'янського району на Харківщині.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

"19 лютого близько 13:25 військові рф завдали удар БпЛА по селу Вільхуватка. Внаслідок обстрілу постраждав 65-річний чоловік. З вибуховими пораненнями його госпіталізували", — ідеться у повідомленні.

За адресою влучання виїхала слідчо-оперативна група Куп’янського РВП, криміналісти та вибухотехніки поліції.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.