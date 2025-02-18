У області через російську агресію поранені четверо людей.

У ніч на 18 лютого російські війська атакували Харківщину КАБом та із РСЗВ. Зруйновано будівлю соцзахисту, пошкоджені адміністративні будівлі та багатоквартирний двохповерховий будинок. Усього у області через російську агресію поранені четверо людей.

Про це повідомили у ОВА.

Вчора о 14:10 у Харкові унаслідок падіння уламків від дрону «Молнія-1» пошкоджено дах гуртожитку.

На світанку 18 лютого, о 05:00 у м. Золочів унаслідок влучання КАБ зруйновано будівлю соцзахисту. Пошкоджено адміністративні будівлі та багатоквартирний двохповерховий будинок.

Фото: Харківська ОВА Наслдіки ворожої атаки у Золочеві

Фото: Харківська ОВА наслідки ворожої атаки

Перед цим постраждало с.Гороховатка Ізюмського району, там унаслідок обстрілу з РСЗВ зруйновано дві господарчі споруди.

Вночі близько опівночі у Куп'янському районі унаслідок влучання БПЛА «Герань» пошкоджено складську будівлю. Раніше у с.Кутьківка цього ж району унаслідок удару FPV-дроном постраждали троє чоловіків 23,49,50 років. А у с. Пристін унаслідок ворожого удару FPV-дроном постраждав 38-річний чоловік.

У с.Івашки Богодухівського району унаслідок скиду з дрону, пошкоджено покрівлю в будинку та пластикове вікно, також пошкоджено квартири. У с.Відродженівське цього ж району унаслідок обстрілу FPV-дроном пошкоджено приватний житловий будинок та дві господарчі споруди.

На Харківському напрямку ворог двічі марно намагався просунутись в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу, що минула, відбулося десять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Тополі, Петропавлівка, Глушківка, Загризове та в напрямку Новоосинового.За добу евакуйовано з Куп’янського та Борівського напрямків 29 людей.