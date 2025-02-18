Три європейські країни обурені відсутністю на терміновому саміті в Парижі

Зустріч європейських лідерів у Парижі, яку у терміновому порядку ініціював президент Франції Емманюель Макрон після Мюнхенської безпекової конференції, не минулася без скандалу. Три країни, які не отримали запрошення на захід, висловили своє незадоволення з цього приводу.

Як пише Уніан з посиланням на європейські ЗМІ, у чеському уряді обурилися ігноруванням своєї країни, попри те, що "вона, окрім Польщі, найближча до війни, керує однією з найефективніших систем постачання зброї і має найбільшу кількість біженців з розрахунку на населення".

Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар вбачає в неотриманні запрошення до Парижа "неправильний сигнал, що навіть у Європі до країн не ставляться однаково, що не відповідає духу європейської інтеграції і не є тією Європою, яка викликає повагу і є гідним партнером для США".

Найбільш стримано до відсутності своєї делегації поставилися у Румунії, де радник президента з питань оборони Крістіан Дяконеску висловив жаль щодо небажання інших лідерів відзначити зусилля його країни, але звернув увагу, що "безпека і стабільність Чорноморського регіону не в центрі дискусії, а жодних важливих рішень не мало бути ухвалено".