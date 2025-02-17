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Росіяни атакували 15 громад Сумщини

Від одного з ударів поранення отримав мирний мешканець.

Росіяни атакували 15 громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 17 лютого, російських обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Буринська, Путивльська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Хутір-Михайлівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 95 обстрілів Сумської області, під час яких пролунав 191 вибух. 

Зокрема, у Миропільській громаді одна цивільна особа отримала поранення внаслідок удару дроном.

По Великописарівській, Білопільській, Есманьській та Шалигинській громадам росіяни били дронами та мінометами.

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Юнаківську громаду армія РФ вдарила дронами, мінометами, артилерією та КАБами.

По Краснопільській громаді загарбники били дронами, артилерією та мінометами.

Також мінометами російські військові атакували Путивльську, Середино-Будську та Зноб-Новгородську громади, а Хотінську - КАБами.

Дронами окупанти атакували Буринську, Хутір-Михайлівську, Новослобідську громади, а у Сумській громаді виявили та знищили БпЛА.

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