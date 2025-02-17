Росіяни атакували 15 громад Сумщини

Від одного з ударів поранення отримав мирний мешканець.

Сьогодні, 17 лютого, російських обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Буринська, Путивльська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Хутір-Михайлівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 95 обстрілів Сумської області, під час яких пролунав 191 вибух.

Зокрема, у Миропільській громаді одна цивільна особа отримала поранення внаслідок удару дроном.

По Великописарівській, Білопільській, Есманьській та Шалигинській громадам росіяни били дронами та мінометами.

Юнаківську громаду армія РФ вдарила дронами, мінометами, артилерією та КАБами.

По Краснопільській громаді загарбники били дронами, артилерією та мінометами.

Також мінометами російські військові атакували Путивльську, Середино-Будську та Зноб-Новгородську громади, а Хотінську - КАБами.

Дронами окупанти атакували Буринську, Хутір-Михайлівську, Новослобідську громади, а у Сумській громаді виявили та знищили БпЛА.